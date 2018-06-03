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Ученые: сода поможет спасти от рака
Сода может спасти от рака, повышая эффективность химиотерапии, выяснили ученые из Института Людвига по исследованию рака, пишет EurekAlert.
По словам специалистов, употребление разбавленной в воде соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению, передает
При разрастании опухоли большое количество раковых клеток отрезается от кровеносной системы и ограждается от химиопрепаратов. К ним также не поступает кислород, поэтому у них повышается кислотность, которую может нейтрализовать сода, уверены ученые.
В ходе исследования специалисты пересадили мышам раковую опухоль, которая из-за повышенной кислотности была малоактивной и менее восприимчивой к лечению. Животным в воду стали добавлять соду, что нормализовало кислотность и повысило активность больных клеток. Таким образом, считают исследователи, опухоль начинает лучше поддаваться химиотерапии.
"Идея настолько проста. Это не какое-нибудь лекарство за сто тысяч долларов в год. Это в прямом смысле просто пищевая сода", — подчеркнул автор исследования Чи Ван Дан.
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Сода может спасти от рака, повышая эффективность химиотерапии, выяснили ученые из Института Людвига по исследованию рака, пишет EurekAlert.
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