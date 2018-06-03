ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд. Мать требует эксгумации сына

04.06.2018 18:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Полтора месяца назад Следственный комитет сообщил: расследование по делу рядового Александра Коржича завершено. В ведомстве пришли к выводу — сослуживцы довели молодого человека до самоубийства.

Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд. Мать требует эксгумации сына
Однако в пятницу, 1 июня, мама погибшего солдата Светлана Коржич написала заявление в СК, что не согласна с результатами расследования. Женщина потребовала эксгумацию сына, а также допрос дополнительных свидетелей.

— 1 июня закончила знакомиться с материалами уголовного дела, в нем 32 тома. Я не согласна с его выводами, с тем, что это было доведение до самоубийства. Осталось слишком много вопросов, на которые нет ответа. Поэтому сразу же написала письмо в СК, жду ответа. О своей позиции также сообщила в Администрацию президента, — рассказывает TUT.BY Светлана Коржич.

Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. 19 апреля Следственный заявил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Светлана Коржич еще тогда заявила, что с выводами следствия она не согласна.

Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Сержантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

— Я попросила провести эксгумацию тела, опросить дополнительных свидетелей из Пинска, тех людей, кто знал Сашу с детства, — уточняет Cветлана Коржич.

Оказывается, еще месяц назад, ознакомившись с первыми томами дела, женщина писала в СК другое ходатайство. В нем она настаивала на проведении дополнительных следственных действий, назначений экспертиз. Стал вопрос о продлении расследования, но Светлана Коржич «отказалась от этого ходатайства» и приезжала в Минск для ознакомления с материалами уголовного дела.

— Участники уголовного процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, расследование гибели Коржича завершено, ранее мы об этом заявляли, —  прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Следственного комитета.

По закону на ознакомление есть месяц. В случае если участники заявили какое-то ходатайство, то могут быть назначены дополнительные следственные действия, и тогда сроки для ознакомления с уголовным делом увеличиваются еще на месяц.


Напомним, тело рядового Коржича нашли 3 октября 2017 года в подвале медицинской роты воинской части - он висел в петле с майкой на голове и завязанными ногами. 

Гибель 21-летнего Александра Коржича расследовал центральный аппарат Следственного комитета. В первые дни следователи сделали заявление: в деле 10 обвиняемых, 5 подозреваемых и три версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство. В день на допрос вызывались по 20−30 военнослужащих.

По поручению Лукашенко к следственным действиям была допущена мама погибшего Александра Коржича. Однако, как она позже сообщала, следователи практически с ней не контактировали, из чего она сделала вывод, что дело вытаются спустить на тормозах.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полтора месяца назад Следственный комитет сообщил: расследование по делу рядового Александра Коржича завершено. В ведомстве пришли к выводу — сослуживцы довели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Темпы оформления электронных ветсертификатов заметно повысились - Россельхознадзор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика