Дело о гибели Коржича до сих пор не направлено в суд. Мать требует эксгумации сына

Однако в пятницу, 1 июня, мама погибшего солдата Светлана Коржич написала заявление в СК, что не согласна с результатами расследования. Женщина потребовала эксгумацию сына, а также допрос дополнительных свидетелей.





TUT.BY Светлана Коржич. — 1 июня закончила знакомиться с материалами уголовного дела, в нем 32 тома. Я не согласна с его выводами, с тем, что это было доведение до самоубийства. Осталось слишком много вопросов, на которые нет ответа. Поэтому сразу же написала письмо в СК, жду ответа. О своей позиции также сообщила в Администрацию президента, — рассказываетСветлана Коржич.





19 апреля Следственный заявил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы . Светлана Коржич еще тогда заявила, что с выводами следствия она не согласна. Расследование гибели 21-летнего солдата длилось полгода. Все это время следствие отрабатывало три версии произошедшего в Печах: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство.. Светлана Коржич еще тогда заявила, что с выводами следствия она не согласна.





Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Сержантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.





— Я попросила провести эксгумацию тела, опросить дополнительных свидетелей из Пинска, тех людей, кто знал Сашу с детства, — уточняет Cветлана Коржич.





Оказывается, еще месяц назад, ознакомившись с первыми томами дела, женщина писала в СК другое ходатайство. В нем она настаивала на проведении дополнительных следственных действий, назначений экспертиз. Стал вопрос о продлении расследования, но Светлана Коржич «отказалась от этого ходатайства» и приезжала в Минск для ознакомления с материалами уголовного дела.





— Участники уголовного процесса продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, расследование гибели Коржича завершено, ранее мы об этом заявляли, — прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, руководитель пресс-службы Следственного комитета.





По закону на ознакомление есть месяц. В случае если участники заявили какое-то ходатайство, то могут быть назначены дополнительные следственные действия, и тогда сроки для ознакомления с уголовным делом увеличиваются еще на месяц.







