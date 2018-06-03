Форвард БАТЭ об увольнении Дулуба: Мы сами немножко в шоке, потому что вроде ничего не предвещало

Форвард БАТЭ Максим Скавыш прокомментировал увольнение Олега Дулуба с поста главного тренера команды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Тяжело судить о том, как это отразится на команде. Если честно, то мы сами немножко в шоке, потому что вроде ничего не предвещало. Мы уехали в сборную и узнали информацию из интернета. Тяжело что-то говорить об этом. Хочется поблагодарить Олега Анатольевича и сказать ему: «Спасибо», — рассказал Скавыш в эфире «Беларусь 1».

Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага.