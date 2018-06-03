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Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга, утверждает Sport Bild.
Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.
По информации ESPN, Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля.
К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. «Ливерпуль» отказался от комментариев по этому поводу.
Ранее сообщалось, что УЕФА не накажет Рамоса за атаку Кариуса.
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Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).
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