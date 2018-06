Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхио Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга, утверждает Sport Bild.

Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.