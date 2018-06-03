Как пытаются изменить сложившийся в нашем обществе не самый позитивный имидж пожилого человека, «АиФ» рассказал руководитель Витебского городского общественного объединения «Золотой возраст», 69-летний Василий Николаевич Мытницкий.

Мытницкий Фото: Фейсбук

Вот уже два года в Витебске успешно функционирует и развивается общественное объединение «Золотой возраст». На данный момент в группе более 100 единомышленников. Интересно, что среди членов клуба всего 5 мужчин!

Чем же занимается городское объединение «Золотой возраст»? Конечно же, главная задача клуба – сделать жизнь пожилых людей лучше, интереснее.

- Мы хотим донести до общества, что мы, пожилые люди, хотим и можем! Не считайте нас балластом! - говорит Василий Николаевич.

Активные и любознательные

Членов группы «Золотой возраст» уже хорошо знают в городе. Ведь они активные участники всевозможных мероприятий. «Золотой возраст» поддерживают Витебский областной краеведческий музей и Витебский областной художественный музей, Витебская областная филармония, Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса, Центральная городская библиотека им. М.Горького, Витебский учебно-методический центр физического воспитания населения. И этот список можно продолжить.

Члены клуба регулярно и с удовольствием посещают лекции, спектакли, концерты, презентации, выставки и т.д. Такая активная культурная жизнь способствует поддержанию полноценной жизни пожилых людей, освоению ими новых знаний, творческой и социальной самореализации, а это в конечном итоге содействует повышению качества жизни.

- Только в прошлом году все желающие посетили более 200 всевозможных городских мероприятий: выставки, литературно-музыкальные вечера, театры, концерты,- делится Василий Николаевич. - Было организовано 17 экскурсий по родному краю, за пределы города и области, на промышленные предприятия и в учреждения. Члены клуба активно трудились на городских объектах во время субботника, проводили разного рода акции.



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Еще одна важная работа, которую проводит общественное объединение «Золотой возраст», - оказание содействия пожилым в получении необходимой правовой информации, консультаций для реализации их законных прав и интересов. Для этого проводятся встречи с представителями правоохранительных органов, жилищно-коммунальной службы, финансовыми работниками.

Своими силами

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. Среди членов группы есть волонтёры, которые активно участвуют в работе Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста. «Золотой возраст» шефствует над Витебским домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

- Мы провели акцию по сбору книг для Вороновского дома-интерната для престарелых и инвалидов, - рассказывает руководитель клуба. - Из своих членских взносов мы закупили некоторые школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей.

Также «Золотой возраст» дружит с Витебским приютом для бездомных животных. По возможности помогает.

Благодаря спонсорской поддержке (спасибо ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» и ОАО «Альянспласт»), пожилые участники группы съездили на экскурсию в столицу. Они побывали в филиале Музея современной белорусской государственности, Национальном историческом музее Республики Беларусь. Витебским пенсионерам удалось посетить музей постоянно действующей экспозиции, посвященной деятельности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, включая посещение Овального зала, встретиться с депутатами Парламента от Витебской области.



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Деловые партнёрские отношения сложились с центрами социального обслуживания населения районов. Члены объединения могут заниматься в клубах и кружках по интересам, совершенствовать знание иностранных языков, повышать компьютерную грамотность.

Негде собираться

Планов много, желающих быть членами общественного объединения «Золотой возраст» предостаточно. Но есть и сложности в том, чтобы реализовать все задуманное.

- Одна из главных проблем – отсутствие постоянного места для наших встреч, - говорит Василий Николаевич. - Кстати, такая же ситуация и у наших коллег из Минска. В организации 100 человек. И разместить всех в комнате площадью 5-10 квадратных метров нереально. А люди хотят встречаться, общаться! Арендовать помещение для нашего клуба, который существует только на членские взносы, очень дорого. Поэтому нам приходится приспосабливаться к графику работы библиотеки, музея, школы.

А еще, по словам Василия Мытицкого, не всегда удается найти понимание со стороны городских властей.

- Нам, пожилым людям, нужны льготные условия для той же аренды. Но, там, власти считают, что незачем пенсионерам собираться вместе. Что мы не можем рассказать друг другу ничего кроме того, что мы старые, и у нас только одни разговоры: «Дай и дай». Поэтому будем только рады, если кто-то предложит нам свою помощь!