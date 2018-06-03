​Футбольные болельщики могут без виз ехать на ЧМ в Россию через Беларусь уже с 4 июня

Новость для спортивных болельщиков. Соглашение о временном безвизовом режиме между Беларусью и Россией начало действовать сегодня. Документ, который упрощает перемещение иностранцев во время турниров, на прошлой неделе подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран.

Уже с этого дня, по сути, иностранные болельщики могут беспрепятственно ехать в Москву транзитом через нашу страну. Основной наплыв, конечно, ожидается чуть позже: чемпионат мира по футболу стартует через десять дней.

В России усиленно готовятся к соревнованиям. А в Беларуси тем временем уже всё готово к потоку туристов. Ожидается, что тысячи фанатов сначала увидят нашу страну, а потом уже будут болеть за своих кумиров на стадионах.

С самого утра он на футбольном поле. В пансионате под Минском, где сейчас набирается сил Арсений Муха, немало развлечений, рассчитанных на детей с инвалидностью, но десятилетний мальчик грезит лишь футболом. Хотя играть с мячом он может только руками. Мышечная дистрофия с самого рождения приковала к инвалидной коляске, но сегодня (пусть и в небольшой родной команде с мамой и младшей сестрой) Арсений чувствует себя абсолютно счастливым. Он узнал, что отправится на финал чемпионата мира по футболу, чтобы с другими детьми вывести на поле игроков.

Сразу не поверила и мама. Когда ей позвонили из Белорусского детского хосписа с таким, казалось бы, невероятным предложением, она долго не решалась рассказать об этом сыну.

Ольга Муха, мать Арсения Мухи: «Я узнала раньше, он не знал, но говорил мне, что хотел бы поехать на чемпионат, а я ему отвечала, что, может, он и съездит. Он, конечно, не верил, но сегодня я ему рассказала, он пищал от радости».

Вместе с Арсением миллионы болельщиков целый месяц будут переживать, радоваться, проще говоря – жить футболом. Чемпионат мира пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Самые нетерпеливые уже начинают прибывать в страну-хозяйку мундиаля, но даже лучшие впечатления от игры иностранцам может испортить сложная процедура оформления документов, например, получения визы. Поэтому для болельщиков на время «большого футбола» Россия ввела безбарьерную среду (безвизовый режим).

Беларусь эту инициативу поддержала. В Минске министры иностранных дел двух стран сняли барьеры для иностранцев. Временно. Соглашение будет действовать в дни чемпионата мира по футболу. Наш интерес – безвизовый режим в период II Европейских игр, которые Беларусь примет в следующем году. Таким образом, иностранным болельщикам не нужна будет ни российская, ни белорусская виза. Правило действует с этого дня.

Пропуском при въезде в страну станет паспорт болельщика. Так называемый FAN ID – документ, предназначенный для идентификации зрителей. Систему Россия опробовала на Олимпиаде в Сочи в тестовом режиме. Теперь же без такой карточки с чипом на стадион не пустят даже с билетом. Зачем его ввели? Для безопасности. Организаторы таким способом намерены исключить беспорядки на стадионах, предотвратить возможные террористические угрозы.

Обладателям паспортов обещают бонусы. Это, как было сказано, аналог визы для иностранцев. Это билет на транспорт. Специальные маршруты для болельщиков будут курсировать не только условно «от вокзала до стадиона» бесплатно, но и между городами (задействуют автобусы, поезда, электрички и аэроэкспрессы). И что важно – простой комфортный проход на стадион без очередей и давки.

Подсчитано, что на чемпионат мира прилетят и приедут около двух миллионов иностранцев. Каждый десятый – транзитом через Беларусь. И хотя от Минска до Екатеринбурга или Сочи далековато, футбольные Калининград, Москва, Петербург расположены в пределах автомобильной или железнодорожной доступности.

Отсюда и заметное оживление среди белорусских туроператоров. Особые надежды – на многочисленных польских болельщиков. Редкий фанат пролетит мимо Беларуси. «Белые орлы» во главе с Робертом Левандовским сначала сыграют в Москве с Сенегалом, потом в Казани с Колумбией.

А болельщиков ждут в Беларуси. Готовятся принять, как следует: радушно и хлебосольно. В Витебске уже встретили туристический авангард – представителей 40 ведущих туркомпаний Польши. Результатом сотрудничества стали эксклюзивные предложения, не только на футбольную тематику.

Елена Поднебеснова, руководитель отдела въездного туризма туроператора «Илва»: «Для них Terra Incognita была именно Восточная Беларусь. То, что им показали, им очень понравилось. К тому же мы граничим со Смоленской областью, а для поляков особый интерес представляют экскурсионные объекты Смоленщины и, в частности, комплекс «Катынь», интерес огромный».

В Госпогранкомитете говорят, что учли даже пиковые нагрузки. Например, чтобы посмотреть на игру сборных Англии, Испании, Бельгии, в Калининград через Беларусь и Литву поедут российские болельщики. В крупных пунктах пропуска для них задействуют отдельные каналы. Упрощённый режим для иностранцев в Беларуси будет действовать до 15 июля – на въезд, до 25-го – на выезд. Тем самым спортивный «безвиз» поможет болельщикам соблюдать девиз нынешнего чемпионата: «Быть верными своей команде». В спорте не должно быть границ и барьеров.