Минского экстремала Ивана Красовского в полёте «проткнуло» дерево: подробности шокирующей истории

Корреспонденты ОНТ сегодня выяснили подробности шокирующей истории, которая произошла с минчанином Иваном Красовским. Буквально за сутки экстремал из Беларуси прославился на весь мир. В минувшие выходные спортсмен упал с полукилометровой высоты, при этом его в полёте практически «проткнуло» дерево. В таком приключении Иван не только выжил, но и стоически держался перед медиками и даже делал селфи.

Теперь Ивана называют «белорусским Грутом». Он сам смеётся от души над собой и над поленом. Фото разлетелось по социальным сетям.

Об Иване Красовском говорит вся Минская областная больница. Только и разговоров, что о «пациенте с бревном». Буквально за сутки лётчик-экстремал прославился на весь мир. В минувшие выходные спортсмен упал с полукилометровой высоты.

Иван Красовский, парапланерист: «Единственное, что меня спасло, то, что я акробатику кручу над лесом, либо над водой, это ещё один метод спасения. В лес я уже падал, поэтому я знаю, что веточки и ёлочки всячески цепляются за параплан, но здесь на ёлочку наткнулся, она мне и спасла жизнь. Плечом веточки все снял, окорил её и приземлился уже на высоте бревна. Ну, как не посмеяться над этим? Огромное полено торчит в руке. Это вообще прикол».

А вот кому было точно не до смеха, так это врачам. В больнице всякого повидали, но чтобы дерево! И главное, у хирургов было очень мало времени, чтобы спасти жизнь незадачливого путешественника.

Сергей Мечковский, пластический хирург, кандидат медицинских наук: «Когда я увидел эту фотографию, я подумал, что всё печально. Потому что по фотографии было не совсем понятно, что повреждено и что ждёт нас впереди. А когда начали разбираться, поняли, что всё можно оставить на месте и закончить благоприятно операцию».

Сам Иван (до и после операции) сохранял оптимизм и хорошее настроение. Охотно позировал как на фото, так и видеокамеру.

Иван 15 лет летает на паратрайке. Бывший военный, считает себя профессионалом, но в этот раз опыт не помог. Тем более на полёт у Ивана не было разрешения.

Иван Красовский, парапланерист: «Летел, как говорится, партизаном. Опыта не бывает много, его бывает только мало. Как только ты думаешь, что ты крутой, начинаются проблемы. Произошёл непонятный обрыв. У меня было новейшее крыло, у меня была крутейшая спасательная система (это запасной парашют, который выстреливает с помощью пиропатрона). Тянешь за чеку – выстреливает пакет и тянет за собой парашют. Однако ничего не сработало».

Проверяй и ещё раз проверяй! Это золотое правило парапланеристов. В среде тех, кто практикует полёты, сейчас тоже обсуждают случай жёсткой посадки. Вячеслав Петриканец работает инструктором. Небо не терпит оплошностей. Погода, непредвиденная поломка, техника безопасности – каждая мелочь имеет значение.

Летать в ближайшее время Ивану нельзя: врачи запретили физические нагрузки. Однако отдадут то самое полено. На память, а возможно и как напоминание о том, что риск, хоть и благородное дело, но жизнь всё же дороже.