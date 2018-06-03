Рекордный прирост в Парке высоких технологий: более 100 новых резидентов за пять месяцев

IT-бизнес прирастает новыми игроками. Парк высоких технологий принял ещё 56 компаний. Таким образом, с начала года его резидентами стали более ста «новичков».

Нынешний рост – рекордный. Новые резиденты занимаются разработкой программ с элементами искусственного интеллекта, робототехникой, 3D-анимацией, создают беспилотные автомобили и нанопокрытия для космических объектов. Растёт и география компаний. Это не только белорусские проекты, но и разработки из Канады, Чехии, Эстонии. Со вступлением в силу Декрета Президента «О развитии цифровой экономики» стать резидентом парка могут и компании, развивающие киберспорт. Документ расширил и возможности действующим резидентам, которые теперь могут брать и отдавать на аутсорсинг бизнес-процессы.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: «За пять месяцев более 100 новых резидентов – это, конечно, очень хорошие новости и очень большой успех. Такого в Парке высоких технологий ещё не было. Конечно, это такое прямое свидетельство доверия со стороны IT-сообщества, причём не только белорусского, но и зарубежного к Декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан Главой государства. И в целом к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашён нашим Президентом».



Решение развивать сферу высоких технологий в Беларуси назрело год назад. Президент посетил одну из компаний-резидентов парка. Затем был принят прогрессивный Декрет «О развитии цифровой экономики». Резидентов парка освободили от налога на прибыль, НДС и других сборов. Льготы будут действовать до 2049 года. Упростили и процедуру регистрации в ПВТ. Как результат – в парке сейчас уже работает 293 компании.