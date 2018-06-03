ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вороны нападают на жителей Гомеля

04.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования и так они защищают свое потомство.

Утро, похожее на фильм ужасов. По пути на работу Татьяну внезапно атаковали с воздуха. Оказалось, обыкновенная ворона. Клевала голову и плечи, царапала шею, девушка закрывалась, пыталась отбиваться с помощью сумки, но птица долго не отступала.

Татьяна Шек, житель г.Гомеля: «Я убегаю, а она догоняет, поворачиваюсь – а у нее глаза бешеные, она ещё раз хочет на меня накинуться».

Со стороны ситуация выглядит слегка курьёзной, но жалоб – сотни. В основном, нападают на детей, женщин и стариков, то есть птицы осознанно выбирают самых слабых, накануне в районе городского рынка вороны напали на грудного ребёнка в коляске.

Татьяна Макаренко, очевидец, житель г.Гомеля: «Он настолько был испуган, что первые две минуты он не смог даже заплакать. Потому что это было настолько внезапно, мгновенно, это было такое резкое нападение, что ни я, ни родители ничего не смогли сделать».

Специалисты успокаивают: такое поведение птиц вполне укладывается в привычные рамки. И бешенство тут ни при чём (пернатые им не болеют). Просто их потомство сейчас как раз «встаёт на крыло» (воронята покидают гнезда и пробуют летать). На любое движение поблизости у родителей срабатывает инстинкт.

Ирина Кураченко, старший преподаватель кафедры зоологии и физиологии Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины: «Мать защищает птенца и поэтому любые действия со стороны человека она воспринимает как угрозу, вот и всё.Если один раз вы ей нанесли какой-то урон, то она запомнит это на всю жизнь, она в течение 15 лет будет помнить этого человека».

Раньше серые вороны гнездились в основном за городом (отсюда и отсутствие обращений), но затем перебрались в спальные микрорайоны (ближе к мусорным контейнерам). Это проблема всех больших городов. Эффективно бороться с агрессией птиц не в силах ни коммунальщики, ни санврачи, ни МЧС. Отстреливать ворон, как и разорять их гнезда, запрещено законом.

Михаил Прус, директор коммунального предприятия «Советское» г.Гомеля: «Весь этот процесс по регулированию, по уничтожению гнёзд, их разорению, разрешён только с 15 августа до 15 февраля. После, когда появляется яйцо, появляется птенец, уже данное действие является административно наказуемым».

Остаётся лишь соблюдать элементарные правила: с мая до середины июня не приближаться к деревьям с гнёздами и особенно к птенцам. Как только воронята подрастут и оставят родителей, атаки, надеются в Гомеле, на людей прекратятся.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lufthansa оконфузилась: в рекламном ролике выдала Украину за Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика