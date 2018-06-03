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​«Балетное лето-2018»: какие звёзды мировой хореографии в Минске специально объединятся в дуэты?

04.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
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«Балетное лето». Сегодня в главном театре Беларуси поведали «жаркие» новости о пятом фестивале. Какие звёзды мировой хореографии в Минске специально объединятся в дуэты? И всё ли устроит прим и премьеров: от тренажёрного зала до выхода на сцену? Александр Матяс прошёл за кулисы! В компании одного из самых известных белорусов в искусстве танца.

На открытие «Балетного лета» – спектакли «Петрушку», «Жар-птицу», «Шехеразаду» билетов осталось очень мало! В основном в бельэтаж и на балконы.

Сейчас проверим, какие условия в Большом созданы для звёзд мирового балета…

Александр Матяс: «9 июля на фестивале – самый «мужской» спектакль в репертуаре театра. После репетиции «Спартака» танцовщики тягают гантели?».

Юрий Троян, художественный руководитель балета Большого театра Беларуси: «После «Спартака» вряд ли, потому что это очень тяжёлый спектакль. Много лет танцевал эту роль. За спектакль теряешь где-то 2-3 килограмма. Вот такие гантели тягают артисты».

Юрий Троян: «Здесь идут балетные репетиции. В данный момент репетирует Татьяна Шеметовец с молодым нашим солистом Эвеном Капитеном. Кстати, из Франции. Он работает у нас. Репетируют Эспадо из балета «Дон Кихот».

Александр Матяс: «10 июля – «Корсар», премьера нынешнего 85-го сезона в Большом. Позвали коллег из московского театра-тёзки?».

Юрий Троян: «Танцевать в «Корсаре» будет Михаил Лобухин. Это очень известный танцовщик Большого театра. Известный во всём мире».

Юрий Троян: «По размеру площадка Малого зала точь-в-точь дублирует основную сцену. Здесь есть места для зрителей. Ставятся дополнительные стулья, получается довольно вместительный зал».

Александр Матяс: «11 июня – «Лебединое озеро». Звёзды петербургского Михайловского театра здесь будут кружить? Или сразу на основные подмостки?

Юрий Троян: «Нет! Только через эту сцену».

Юрий Троян: «Сейчас мы находимся в типичной гримёрке солистов балета. Разрешите представить – Константин Кузнецов, народный артист Беларуси. Это его место».

Кто будет разминаться у этого станка (см. видео – прим ред.) перед выходом на исторические подмостки 13 июня под занавес «Балетного лета»?

Юрий Троян: «13-го у нас масштабный гала-концерт. Очень много наших номеров. Готовим специальные. Могу открыть секрет, что первое исполнение дуэта из балета «Анастасия», который я сейчас ставлю, уже намечено на этот концерт. Приедут из Лондона, из Дрездена, из Вены, из Таллина, Санкт-Петербурга. И все, кто идёт на спектакль, проходят мимо солистов, которые здесь «потеют». И все им желают удачи».

 
Теги: Минск
 
 
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​«Балетное лето». Сегодня в главном театре Беларуси поведали «жаркие» новости о пятом фестивале.
 
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