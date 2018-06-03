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Хозяйства Брестской области завершают заготовку кормов первого урожая
В этом году заготовка кормов первого урожая завершится на полторы недели раньше обычного именно потому, что прогноз позволит.
Убрать спешат, но и о качестве не забывают. Например, на предприятии «Беловежский» придумали свою технологию хранения, при которой сено не теряет полезных веществ круглый год. Ирина Никитина узнала секреты летних полевых работ.
К качеству кормов в «Беловежском» в буквальном смысле подходят с термометром. Температура свежескошенного сена не должна превышать 40. Эту аксиому здесь понимает каждый, чтобы приготовить правильный корм, нужно соблюсти технологию. Длина скошенной травы, влажность и температура – мелочей здесь не бывает. Но ещё сложнее сенаж сохранить до зимы.
Александр Буниченко, начальник отделения «Каролин» ОАО «Беловежский»: «Этот холст, когда траншея утрамбовывается, закрывается. На этот холст кладём ещё вакуумную плёнку тонкую, за счёт этого полностью можно избежать попадания воздуха в траншею, какой-либо влаги».
Всего в Беловежском на год нужно заготовить 34 тоны сена и силоса, это немало хватает впритык растущему поголовью.
Эдуард Переходько, начальник молочно-товарного комплекса отделения «Каролин» ОАО «Беловежский»: «Чем качественнее корма, тем качественнее молоко и плюс больше масса молока получается в килограммах. То есть, если коровы при плохом корме дают по 25-30 килограмм, то мы увеличивает до 35-37 литров молока на голову»
Но молочные реки, говорят в Каролине, начинаются даже не с полей. Коттеджный поселок в Беловежском растет городским темпом. Каждый год появляется новая улица. Все потому, что успех показателей, зависит от кадров. Их отбирают, воспитывают и закрепляют. Те в свою очередь, платят сторицей.
Юлия Логвина, житель агрогородка «Беловежский»: «Когда приехали, нам сразу дали однокомнатную квартиру. Мы пошли к директору, тогда ещё был Мороз Юрий Дмитриевич, и сказали, что хотим оставаться здесь надолго, надо подумать чтобы был у нас уже дом. Он сказал, что будет всё без проблем».
Последние гектары, и в хозяйстве «Беловежский» заготовку кормов завершат. Погода позволяла работать в поле без перерыва на дожди. Только на финише небо нахмурилось. Но это вовремя, говорят аграрии и даже хорошо, ведь земля давно соскучилась по влаге.
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»: «С первого укоса мы ставили себе задачу заготовить примерно 11 тысяч тон сенажа, но в принципе планы, которые мы ставили перед собой, выполнили. Сыграла роль и урожайность, она немножко выше, чем в прошлом году, также мы усиленно работаем на обновлении наших трав, они более урожайные, чем старые».
Собственные шлюзы для хозяйства «Журавлиного» – настоящее спасения, ведь половина площадей – бывшие болота. Но даже с торфяными угодьями (менее урожайными по своим качествам) здесь научились обращаться грамотно.
По плотности поголовью скота «Журавлиное» – крупнейшее хозяйство в Пружанском районе. А потому с одного гектара (всего под травы здесь отвели пять с половиной тысяч) здесь ждут максимальную отдачу кормами.
Сегодня в Брестской области заготовка трав первого укоса близится к завершению. На полторы недели раньше, чем в прошлом году. Осталось скосить 15% площадей. Это, говорят аграрии, дело нескольких дней, тем более дождей на неделе синоптики не обещали.
Следующий укос аграрии ожидают в июле, пока не взойдёт новая трава. Для того чтобы она налилась, как следует, ждут дождь уже сегодня. Который, как синоптики обещают, пойдёт со дня на день.
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В этом году заготовка кормов первого урожая завершится на полторы недели раньше обычного именно потому, что прогноз позволит.
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