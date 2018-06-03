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Машиностроительный кластер будет создан с участием Беларуси в Вологодской области
Новости Беларуси. В Череповце развернут масштабный проект «Союзный трактор». Его 4 июня обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Товарооборот между Беларусью и этим российским регионом растёт. За 2017 год он достиг без малого 400 миллионов долларов. Создано совместное предприятие по сборке тракторов. С конвейера уже сошло 10 тысяч единиц техники. Беларусь занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Вологодского края.
Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области (Россия):
Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:
На Вологодчине активно развивается деревянное домостроение и наши деревообрабатывающие предприятия могут принять участие в этой госпрограмме. А в конце встречи губернатору Вологодской области подарили современную реплику слуцкого пояса. Впереди знакомство с промышленными брендами Беларуси, посещении выставки «Белагро».
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Новости Беларуси. В Череповце развернут масштабный проект «Союзный трактор». Его 4 июня обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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