ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

04.06.2018 20:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь держит марку на мировом IT-рынке. Сегодня в Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов, таким образом их количество возросло почти до трех сотен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

И многие из них компании с мировыми именами. Бум в ПТВ пришелся именно на 2018: более сотни новых резидентов с начала года. Резкий прирост начался после вступления в силу декрета № 8, который существенно расширил возможности развития ИТ-индустрии в Беларуси.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Это уже назвали «белорусским IT-бумом». Только вдумайтесь: меньше чем за полгода в Парке высоких технологий более 100 новичков. 46 пришли в марте, ещё 56 совсем недавно.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Цифры рекордные. Такого крупного притока резидентов за всю историю ПВТ попросту не было. Четверть новичков создают собственные продукты. От 3d-анимации до нанопокрытий для космических аппаратов.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Треть проектов поддерживают белорусские инвесторы, остальные работают с Австралией, США, Россией, Канадой, Литвой, Чехией и даже Эстонией. В ПВТ отмечают: такой интерес закономерен. «Зелёный свет» дал декрет «О развитии цифровой экономики».

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
За 5 месяцев более 100 новых резидентов это, конечно, очень хорошие новости и очень большой успех. Такого в истории Парка высоких технологий ещё не было. Конечно, это такое прямое свидетельство доверия со стороны IT-сообщества, причем не только белорусского, но и зарубежного к декрету «О развитии цифровой экономики», который был не так давно подписан главой государства. И в целом, к тому курсу на построение IT-страны, который был провозглашён нашим Президентом.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

28 марта в силу вступил декрет «О развитии цифровой экономики». Одно из его важнейших новшеств – продление срока действия специального правового режима для ПВТ аж до 2049 года, а это больше 30 лет. Естественно, плюсы есть и для резидентов: искусственный интеллект, космические технологии, дополненная реальность и беспилотные автомобили – теперь в списке сфер деятельности.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

А еще киберспорт. Для этих ребят он и целое искусство, и целая жизнь. Особенно сейчас. В тренировочном лагере всё строго. Иначе говоря полное погружение в рабочий процесс.
«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Благодаря такому расписанию победные кубки с зарубежных соревнований уж точно перестанут быть всего лишь мечтой. Одним словом, с новым декретом работать компаниям стало существенно проще и прозрачнее.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Ким Самусенко, директор компании по организации киберспортивных мероприятий:
С момента принятия декрета, мы сразу начали готовиться к вступлению в ПВТ. Нам проще будет общаться с другими организациями. Мы сможем получить консультации по нашей деятельности от администрации ПВТ.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Расширены возможности для действующих резидентов: 8 этим как раз и воспользовались. И предусмотрели в своих бизнес-моделях возможность оказания маркетинговых услуг и аутсорсинга. Действует и упрощенные условия регистрации. С новым декретом работать компаниям стало существенно проще и прозрачнее.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Максим Мирончик, директор компании по разработке программного обеспечения:
Это очень простой вход, понятные рекомендации, чёткая инструкция подготовки компаний к вступлению. Процедура вступления в Парк – это чётко и быстро.

«За 5 месяцев более 100 новых резидентов». Что изменилось в работе ПВТ с вступлением в силу декрета №8?

Сегодня в Парке высоких технологий 293 резидента. А экспорт за 2017 год впервые превысил миллиард долларов. Успехи белорусской IT-сферы огромные. А благодаря новому декрету, Беларусь уж точно будет в лидерах в сфере высоких технологий.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь держит марку на мировом IT-рынке. Сегодня в Парке высоких технологий зарегистрировали 56 новых резидентов, таким образом их количество...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рекордный прирост в Парке высоких технологий: более 100 новых резидентов за пять месяцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика