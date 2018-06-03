|
Новости экономики за 04.06.2018
Новости Беларуси. Как Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, как белорусы научились экономить воду в промышленных масштабах и какова программа визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе. По сути это реализация договоренностей, достигнутых в сентябре на бизнес-форуме в Нью-Дели. Он проходил в дни официального визита нашего Президента в столицу Индии.
Белорусско-индийский бизнес-форум собрал в столице представителей 15 иностранных компаний и 50 отечественных предприятий, которые представляют различные отрасли экономики. В проект «Бремино-Орша» уже инвестировано более 40 миллионов рублей. К концу 2018 года планируется, запуск автомобильного терминала. В проекте – создание железнодорожного.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
У нас очень хорошо пошли новые темы, такие как сотрудничество в фармацевтике. Мы в целом видим, что Индия – это наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии.
Панкадж Баджак, управляющий директор компании Bajaj Industries LTD:
Ожидается, что особая экономическая зона в Витебской области станет основной площадкой для продвижения товаров на рынок экономического союза. Индийские компании планируют разместить под Оршей производства, которых нет в Беларуси.
НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ
За последние 20 лет белорусы стали меньше расходовать воды. Так, если раньше на одного человека в сутки приходилось 214 литров, то теперь – 137. Это среднеевропейский показатель. Объем добычи воды сократился на 20%. Экономия за счет оборотного и повторного использования составила 93%. Экономить в промышленных масштабах позволили внедрения научных технологий. В масштабах одной квартиры – счетчики расхода воды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, как белорусы научились экономить воду в промышленных масштабах и какова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)