ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 04.06.2018

04.06.2018 20:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Как Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, как белорусы научились экономить воду в промышленных масштабах и какова программа визита в Беларусь вице-президента Европейского банка реконструкции и развития. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития посетит Беларусь

Новости экономики за 04.06.2018

Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси. Основной площадкой станет особая экономическая зона в Оршанском районе. По сути это реализация договоренностей, достигнутых в сентябре на бизнес-форуме в Нью-Дели. Он проходил в дни официального визита нашего Президента в столицу Индии.

Новости экономики за 04.06.2018

Белорусско-индийский бизнес-форум собрал в столице представителей 15 иностранных компаний и 50 отечественных предприятий, которые представляют различные отрасли экономики. В проект «Бремино-Орша» уже инвестировано более 40 миллионов рублей. К концу 2018 года планируется, запуск автомобильного терминала. В проекте – создание железнодорожного.

Новости экономики за 04.06.2018

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Речь идет о том, чтобы кредитная линия Индии в отношении белорусских проектов в 100 миллионов долларов – именно привилегированные условия, чтобы этот проект стал пилотным.

У нас очень хорошо пошли новые темы, такие как сотрудничество в фармацевтике. Мы в целом видим, что Индия – это наш важнейший партнер в Юго-Восточной Азии.

Новости экономики за 04.06.2018

Панкадж Баджак, управляющий директор компании Bajaj Industries LTD:
Очень важно, что такая инициатива позволит создать определенную экономическую зону, по дорогам которой можно будет доставлять продукцию в страны Балтии, Россию и Украину. Это важная инициатива, которая поможет развивать сотрудничество не только между Беларусью и Индией, но и распространять продукцию, производимую в Орше, в соседние страны. Это очень перспективно.

Ожидается, что особая экономическая зона в Витебской области станет основной площадкой для продвижения товаров на рынок экономического союза. Индийские компании планируют разместить под Оршей производства, которых нет в Беларуси.

НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ

Новости экономики за 04.06.2018

За последние 20 лет белорусы стали меньше расходовать воды. Так, если раньше на одного человека в сутки приходилось 214 литров, то теперь – 137. Это среднеевропейский показатель. Объем добычи воды сократился на 20%. Экономия за счет оборотного и повторного использования составила 93%. Экономить в промышленных масштабах позволили внедрения научных технологий. В масштабах одной квартиры – счетчики расхода воды.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как Индия намерена развивать собственное производство в Беларуси, как белорусы научились экономить воду в промышленных масштабах и какова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика