|
Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь
Новости Беларуси. От поставки БелАЗов до создания молочного кластера. Продолжается визит главы МИД Монголии в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дамдины Цогтбаатар 4 июня провел переговоры с высшими должностными лицами Беларуси. В том числе со своим коллегой – министром иностранных дел.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Утром 4 июня Дамдины Цогтбаатар возложил венок у вечного огня. Почтив память героев Великой Отечественной. Монголия была одной из первых стран, вызвавшихся помочь СССР в войне, поставляя для Красной Армии лошадей.
А вот сегодня Монголия – это одно из самых быстроразвивающихся государств Восточной Азии. Каждый год её ВВП растет на 5%. В стране реализуются крупные проекты. К примеру, «Целина-2» в сфере сельского хозяйства. Или программа развития экономического коридора в области логистики. Это кратчайший транспортный маршрут длиной 1400 километров между Россией и Китаем.
О том, как активизировать экономическое сотрудничество, используя потенциал двух стран, говорили в МИД Беларуси. Монголия заинтересована в наращивании поставок белорусской техники. В частности, БелАЗов и комбайнов. А также пассажирского транспорта, оборудования и технологий.
Итогом визита стало подписание пакета документов в правовой сфере. Ставку делают на производственную кооперацию. В планах – создать в Монголии первый молочный кластер. Совместное предприятие позволит продавать товар, делая его дешевле, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Монголия стала одним из соавторов резолюции ООН от Беларуси по борьбе с наркотиками. На это обратил внимание председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко предложил создать дорожную карту белорусско-монгольского парламентского сотрудничества.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Дмитрий Боярович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От поставки БелАЗов до создания молочного кластера. Продолжается визит главы МИД Монголии в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)