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Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

04.06.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. От поставки БелАЗов до создания молочного кластера. Продолжается визит главы МИД Монголии в нашу страну,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Дамдины Цогтбаатар 4 июня провел переговоры с высшими должностными лицами Беларуси. В том числе со своим коллегой – министром иностранных дел.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Дмитрий Боярович, СТВ:
Через расстояние в 5 тысяч километров. Визит Дамдины Цогтбаатара в Беларусь уже назвали историческим. И не зря. Ведь он первый официальный такого уровня за 17 лет. За это время назрела необходимость активизации двусторонних отношений.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Утром  4 июня Дамдины Цогтбаатар возложил венок у вечного огня. Почтив память героев Великой Отечественной. Монголия была одной из первых стран, вызвавшихся помочь СССР в войне, поставляя для Красной Армии лошадей.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

А вот сегодня Монголия – это одно из самых быстроразвивающихся государств Восточной Азии. Каждый год её ВВП растет на 5%. В стране реализуются крупные проекты. К примеру, «Целина-2» в сфере сельского хозяйства. Или программа развития экономического коридора в области логистики. Это кратчайший транспортный маршрут длиной 1400 километров между Россией и Китаем.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

О том, как активизировать экономическое сотрудничество, используя потенциал двух стран, говорили в МИД Беларуси. Монголия заинтересована в наращивании поставок белорусской техники. В частности, БелАЗов и комбайнов. А также пассажирского транспорта, оборудования и технологий.

Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Итогом визита стало подписание пакета документов в правовой сфере. Ставку делают на производственную кооперацию. В планах – создать в Монголии первый молочный кластер. Совместное предприятие позволит продавать товар, делая его дешевле, в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Монголия стала одним из соавторов резолюции ООН от Беларуси по борьбе с наркотиками. На это обратил внимание председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко предложил создать дорожную карту белорусско-монгольского парламентского сотрудничества.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить вас, потому что вы были инициатором создания группы дружбы монголо-белорусской, возглавили эту группу. Хочу заверить, что белорусские депутаты всегда открыты к разговору, к сотрудничеству.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Товарооборот между Беларусью и Монголией всего 13 миллионов долларов. И есть все предпосылки, чтобы эта цифра выросла в разы. Вообще, экономика должна стать ключевой темой для обсуждения на встрече президентов двух стран. Она может пройти на полях саммита ШОС в китайском Циндао уже на днях.

Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Дмитрий Боярович:
И ещё. Белорусское посольство в Улан-Баторе работает уже четыре года. А вот диппредставительства Монголии в Беларуси до сих пор нет. И одним из итогов визита стала решимость восполнить этот пробел. Монгольское посольство, возможно, появится в Минске уже в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. От поставки БелАЗов до создания молочного кластера. Продолжается визит главы МИД Монголии в нашу страну,  сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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