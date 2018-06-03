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В Молдове отменили статус русского языка как межнационального

04.06.2018 21:22 — Разное | Партизан  
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Конституционный суд Молдовы (КСМ) признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической республики (МССР).

Соответствующее решение КС Молдовы вынес на заседании в понедельник, рассмотрев запрос депутатов Либеральной партии (ЛПМ) об аннулировании статуса "языка межнационального общения" для русского языка, передает interfax.by

Признание закона устаревшим означает, что парламенту надлежит принять новый законодательный акт.

Депутат от ЛПМ Ион Касьян сказал на заседании КСМ в понедельник, что закон о функционировании языков от 1 сентября 1989 года был принят в период, когда существовала Молдавская ССР. 

"Этот закон был призван регламентировать использование языков на территории союзных республик, в данном случае речь идет о МССР, в составе федерального государства (СССР - "ИФ"), официальным языком которого был русский", - напомнил он.

По мнению депутата, сохранение закона о функционировании языков, с тем же статусом для русского языка, необоснованно с учетом того, что Молдова уже 26 лет является независимым государством.

"Статья 13 Конституции гласит, что в Молдове только один государственный язык - молдавский. Согласно решению КСМ от 5 декабря 2013 года, правильное название языка - румынский", - отметил И.Касьян.


Он также напомнил, что, согласно переписи населения 2014 г., доля этнических русских составляет всего порядка 4%, и "поэтому придание русскому языку особого статуса ведет к дискриминации остальных этносов, проживающих на территории Молдовы".

"Сохранение особого статуса для русского языка ведет к дальнейшей русификации национальных меньшинств в стране, поскольку он навязан им при обращении в государственные органы. Это также противоречит Конституции, поскольку, согласно ее положениям, государство должно обеспечивать сохранение и развитие культурных и языковых традиций всех граждан", - считает депутат.

Он сказал, что в международной практике и в документах не существует понятия "языка международного общения, который не был бы государственным".

Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" определял молдавский язык в качестве государственного в Молдовы, а также наделял "русский язык статусом языка межнационального значения, и гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, идиш, цыганского языков, языков других этнических групп, проживающих на территории республики, для удовлетворения национально-культурных потребностей".

 
 
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Конституционный суд Молдовы (КСМ) признал устаревшим Закон о функционировании языков на территории Молдавской Советской Социалистической республики (МССР).
 
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