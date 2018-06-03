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Никакой акции не было! Активист провел выходные в изоляторе за... фотошоп

04.06.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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В Минске активист провел выходные в изоляторе за ненастоящее фото. Петра Маркелова задержали 1 июня за одиночный пикет у здания МВД, но на самом деле его там не было!

В пятницу в соцсетях появилось фото и информация, что 31 мая Маркелов вышел к МВД с плакатом "Заблокируйте 86.57.250.202". Выяснилось, что это IP-адрес, принадлежащий серверу, связанному с сайтом Министерства внутренних дел. 

Петр Маркелов заявил, что его протест связан не только с недавним гомофобным заявлением МВД, но и с блокировкой нескольких сайтов активиста.


В пятницу Маркелова привезли в суд Московского района, но судья отложила рассмотрение, пока протокол будет доработан, на 4 июня. Активист ждал понедельника в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Сегодня судья освободила Петра Маркелова и снова отправила протокол на доработку.

Оказавшись на свободе, Маркелов сообщил, что на самом деле фото "одиночного пикета" — "фотошоп", передает Еврорадио.



 
Теги: Минск
 
 
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В Минске активист провел выходные в изоляторе за ненастоящее фото. Петра Маркелова задержали 1 июня за одиночный пикет у здания МВД, но на самом деле его там не было!
 
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