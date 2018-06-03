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​ГАИ: В первые дни лета в ДТП пострадали восемь детей, один ребёнок погиб

04.06.2018 21:40 — Разное | ОНТ  
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В самом начале летних каникул увеличилось число ДТП с участием детей. Это констатировали в ГАИ. Сотрудники милиции вновь напоминают о безопасности юных пассажиров и пешеходов.

Только за первые дни лета в авариях пострадали восемь детей. Один ребёнок погиб. Трагедия произошла накануне в Вилейском районе. Машина, в которой мать везла своих сыновей, врезалась в дерево. Госавтоинспекция просит водителей сбавить темп, ведь в жару внимание за рулём рассеивается. И, конечно, не забывать о ремнях безопасности и детских сиденьях.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД: «Дети зачастую летом предоставлены сами себе и где-то могут оказаться на проезжей части, не обращая внимания на проезжающий транспорт. Поэтому все взрослые должны помнить о том, что прямая или косвенная вина в том, что в ДТП получают травмы и погибают дети, всё равно лежит на них».

Сейчас автомобилисты Беларуси ездятс включённым ближним светом фар. Это одна из мер профилактики детского травматизма на дорогах.

 
 
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В самом начале летних каникул увеличилось число ДТП с участием детей.
 
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