​Главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал об основных задачах перед матчами с Венгрией и Финляндией

Сыграть в свой футбол и перенести на матчи сборной наработки с тренировок. С основными задачами перед товарищескими встречами с Венгрией и Финляндией поделился главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко.

Наши соперники выше по рейтингу. Венгрия занимает 49-е место, финны – на 69 строчке. В предстоящих матчах белорусам важно показать свою игру, считает тренер.

Наша команда сегодня отправилась Брест, где 6 июня проведёт матч с венграми. Ранее соперники встречались дважды: в 2002 году белорусы победили со счётом 5:2, в 2013-м сыграли вничью – 1:1. После поединка с Венгрией, сборная Беларуси переедет в Тампере, где 9 июня пройдёт спарринг с командой Финляндии.