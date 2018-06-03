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​Главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал об основных задачах перед матчами с Венгрией и Финляндией

04.06.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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Сыграть в свой футбол и перенести на матчи сборной наработки с тренировок. С основными задачами перед товарищескими встречами с Венгрией и Финляндией поделился главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко.

Наши соперники выше по рейтингу. Венгрия занимает 49-е место, финны – на 69 строчке. В предстоящих матчах белорусам важно показать свою игру, считает тренер.

Наша команда сегодня отправилась Брест, где 6 июня проведёт матч с венграми. Ранее соперники встречались дважды: в 2002 году белорусы победили со счётом 5:2, в 2013-м сыграли вничью – 1:1. После поединка с Венгрией, сборная Беларуси переедет в Тампере, где 9 июня пройдёт спарринг с командой Финляндии.

 
Теги: Брест
 
 
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