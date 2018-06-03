​Серена Уильямс из-за травмы не сыграла с Марией Шараповой на «Ролан Гаррос»

Матч, который вызвал огромный ажиотаж в теннисном мире, так и не был сыгран. Причиной тому стала травма Сирены Уильямс. Американка повредила руку и решила не выходить на корт против одной из самых принципиальных своих соперниц. Мария Шарапова без борьбы проходит в четвертьфинал одиночного разряда.

В парном разряде«Ролан Гаррос»белоруска Александра Саснович вместе с китаянкой Дуань Инъин не смогла преодолеть третий раунд. В борьбе за выход в четвертьфинал они уступили чешскому дуэту Андреа Главачкова/ Барбора Стрыцова – 3:6, 3:6.