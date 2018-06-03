​Проект «Добрые переделки»: Ограниченным в возможностях семьям помогают с ремонтом жилья

Социальный проект под названием «Добрые переделки» стартовал в Минске. Его цель – сделать такой ремонт, чтобы семья не беспокоилась о затратах.

На помощь пришли молодые дизайнеры, строительные компании и даже милиция. Для такого эксперимента отобрали десятки семей (в первую очередь тех, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями).

12-летняя Анна этот мир воспринимает только на ощупь. Звуки слышит острее. И, кажется, больше, чем родственники ощущает, что трёхкомнатная квартира не может вместить восемь человек. И даже если старшей сестры с ребёнком дома нет, тишину нарушает брат.

В многодетной семье Борисюк четверо детей. Кроме Ани, семмилетний Иван, который восстанавливается после операции, взрослые брат и сестра с полугодовалым ребёнком. И даже когда не вся семья в сборе, очевидно, что героев проекта выбрали не просто так.

Решить пространственную головоломку вызвалась архитектор Наталья Леонова. Не одна. Студентов обучает выполнять именно такие задачи. Только вот тренироваться им до этого времени было негде. Потому и решили помогать безвозмездно.

Наталья Леонова, основатель студии интерьерного дизайна и декора: «Мы вместе принимаем решения, самые оптимальные, они также вынуждены изучать интерьеры, как адаптировать интерьеры под особенных деток, это плюс».

Проекты «комнат под ключ» разрабатывали несколько месяцев далеко не в учебном ритме – ведь в их списке десятки семей, которым, чувствуют: помощь нужна и важна.

Виктория Симонова, учащаяся студии интерьерного дизайна и декора: «Когда рисуешь какому-то человеку, которому это очень надо легко рисуется, хочется сделать приятно от души, хочется чтобы она чувствовала эту любовь, с которой мы все делали. Переб Самое главное от души делать – и все получится. Деньги – это не главное».

Семья Борисюк сходство с известной телепрограммой «Квартирный вопрос» обнаруживала, но не сразу поверила в то, что это не телешоу. Ведь, кажется, такое бывает только на экране телевизора.

И пока дизайнеры и архитекторы готовили чертежи и планы, нашлись те, кто обеспечит стройматериалами и главное - воплотит проект.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: «Исполнителями строительно-монтажных работ, что немаловажно, будут являться люди, которые находились в местах лишения свободы. Сегодня они находятся дома, но проходят ещё социальную адаптацию. Своей работой, частичкой времени своего они будут и сами напитываться положительными эмоциями, и приносить добро семьям, которые нуждаются».

«Добрую переделку» в этой квартире хотят завершить за три месяца. Ведь в очереди – ещё 80 семей. Авторы проекта разыскивают тех, кто готов поддержать строительными материалами, делом или даже словом. Ведь чтобы творить благо – все средства хороши…