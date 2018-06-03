​Мохаммед Салах сыграет на чемпионате мира в России

Форвард английского «Ливерпуля» вошёл в окончательную заявку сборной Египта.

До последнего момента его участие в мундиале было под вопросом. Салах получил серьёзную травму плеча в финале Лиги чемпионов. По прогнозам врачей, нападающий сможет выйти на поле уже в матче второго тура против сборной России. Включён в список египетской сборной и 45-летний вратарь Эль-Хадари, который станет самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.