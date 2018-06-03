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Альтруизм жив. Кому готовы бесплатно сделать ремонт минские дизайнеры?
Новости Беларуси. Добрых дел мастера. В Минске стартовал проект «Добрая переделка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Главная цель – оказание бесплатной помощи семьям, в которых родитель-инвалид воспитывает ребенка с особенностями. Для этого выпускники столичной дизайнерской студии готовят проекты по ремонту детских комнат. Всего планируется осчастливить более 90 семей. Для каждой дизайн комнаты создадут в индивидуальном порядке с учётом пожеланий взрослых и детей.
Наталья Леонова, арт-директор студии дизайна и интерьера:
Переделку устроят не только в квартирах, но и в сознании людей. Шанс исправиться получат люди, находящиеся на учёте в милиции. Они займутся установкой мебели, поклейкой обоев и заменой полов.
Игорь Кенюх, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас «Добрая переделка» проходит только в Ленинском районе столицы. Однако, если проект окажется удачным, и на него откликнутся спонсоры, то уже в скором времени такие приятные сюрпризы ожидают семьи всего города.
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Новости Беларуси. Добрых дел мастера. В Минске стартовал проект «Добрая переделка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Главная цель –...
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