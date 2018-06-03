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Утолить жажду в знойную погоду: в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн
Новости Беларуси. Напиток можно найти на 24 площадках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
За качество переживать не стоит. Квас находится на контроле у санитарных служб. Обновляют его каждые два дня. В межсезонье ежедневно минчане покупают не больше 20 тысяч литров напитка, а вот в жару могут выпить и 70.
Роман Жук, горожанин:
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Новости Беларуси. Напиток можно найти на 24 площадках города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За качество переживать не стоит. Квас находится...
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