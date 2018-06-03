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Когда завершится ремонт на улице Центральной?
Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Также обновят тротуары и фасады нежилых зданий. Минчанам предлагают объездные пути и новые маршруты транспорта по улице Лизы Чайкина.
Дмитрий Мартинкевич, начальник отдела городского хозяйства администрации Заводского района:
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Новости Беларуси. Временные неудобства на улице Центральной: из-за строительства теплотрассы и паропровода движение общественного транспорта отменили, сообщили...
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