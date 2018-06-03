ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога)

04.06.2018 22:21 — Разное | news.21.by  
Размер текста:
A
A
A

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога)

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Другими словами, необходимо дать народам мира возможность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию, способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее. Сегодня, традиционно, Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия. Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или ратифицировать международные конвенции по окружающей среде.

Всемирный день окружающей среды — это событие как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям. Кстати, каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН. Так, в разные годы темами Всемирного дня окружающей среды были: «Только одна Земля», «Вода - ключевой ресурс жизни», «Только одно будущее для наших детей - развитие без разрушения», «Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», «Молодежь: население и окружающая среда», «Изменение климата.

Необходимость глобального партнерства», «Бедность и окружающая среда - разорвать порочный круг», «Одна Земля - одна семья», «Ради жизни на Земле - спасем наши моря», «Войти во Всемирную паутину жизни», «„Зеленые города“: План для планеты!», «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми», «Леса: используя услуги природы», «Думай. Ешь. Сохраняй», «Подними свой голос, но не уровень моря!», «Борись за дикую природу», «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с осторожностью», «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными», «Бой загрязнению пластиком» и другие.

 

 
 
24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вкусный репортаж СТВ: как делают шоколад премиум-класса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика