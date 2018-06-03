5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога)

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды. Другими словами, необходимо дать народам мира возможность активно содействовать устойчивому и справедливому развитию, способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее. Сегодня, традиционно, Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия. Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или ратифицировать международные конвенции по окружающей среде.

Всемирный день окружающей среды — это событие как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям. Кстати, каждый год этот праздник проходит под определенным девизом, тема Дня и место проведения основных международных мероприятий определяется представителями ООН. Так, в разные годы темами Всемирного дня окружающей среды были: «Только одна Земля», «Вода - ключевой ресурс жизни», «Только одно будущее для наших детей - развитие без разрушения», «Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», «Молодежь: население и окружающая среда», «Изменение климата.

Необходимость глобального партнерства», «Бедность и окружающая среда - разорвать порочный круг», «Одна Земля - одна семья», «Ради жизни на Земле - спасем наши моря», «Войти во Всемирную паутину жизни», «„Зеленые города“: План для планеты!», «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми», «Леса: используя услуги природы», «Думай. Ешь. Сохраняй», «Подними свой голос, но не уровень моря!», «Борись за дикую природу», «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с осторожностью», «Политика абсолютной нетерпимости к незаконной торговле дикими животными», «Бой загрязнению пластиком» и другие.

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