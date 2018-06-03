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Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня - Белый дом
Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс в понедельник.
"Мы продолжаем подготовку к саммиту (президента США и лидера КНДР - ИФ). Я могу сообщить вам, что команда советников по национальной безопасности ежедневно проводит брифинги президенту по Северной Корее. Я также могу сообщить вам, что первая встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по сингапурскому времени, это 9 вечера 11 июня по восточному времени", - сказала она журналистам.
С.Сандерс отметила, что подготовка к саммиту "идет активно".
"Команда (Д.Трампа - ИФ) в Сингапуре согласовывает окончательные детали по логистике и останется там до начала саммита", - сообщила она.
Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что делегация США продолжают переговоры с северокорейской делегацией в демилитаризованной зоне.
"Дискуссии были позитивные, и был достигнут значительный прогресс", - сказала С.Сандерс.
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Первая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре запланирована на утро 12 июня по сингапурскому времени, сообщила пресс-секретарь Белого...
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