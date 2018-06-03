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Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 38 человек

04.06.2018 21:56 — Разное | Интерфакс  
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До 38 человек возросло число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале, около 300 человек пострадали, сообщило в понедельник Управление по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Ранее сообщалось о 25 погибших, среди которых было трое детей.

По информации ведомства, последствия извержения затронули около 2 млн жителей страны.

Кроме того, геологическая служба США сообщила ранее в понедельник, что у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения. Власти были вынуждены эвакуировать более 3 тыс. человек из опасного района, в том числе из города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году.

 
 
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До 38 человек возросло число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале, около 300 человек пострадали, сообщило в понедельник Управление по предупреждению и...
 
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