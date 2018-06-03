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Россельхознадзор с 6 июня запрещает поставки молочной продукции из Беларуси в таре более 2,5 литра

04.06.2018 21:21 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 6 июня запрещает поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси в таре более 2,5 литра, сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано журналистам в понедельник.

"По результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси Россельхознадзор до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 6 июня 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений", - сказала она.

По её словам, запрет коснётся продукции в таре объёмом более 2,5 литра. "То есть речь идёт о продукции, которая направляется на переработку или на розлив в более мелкую тару", - уточнила она. Ввоз продукции в таре меньшего объёма продолжится.

Ю.Мелано уточнила, что запрещается ввоз молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка.

О принятом решении Россельхознадзор проинформировал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня.

 
 
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Россельхознадзор с 6 июня запрещает поставки молока и некоторых видов молочной продукции из Беларуси в таре более 2,5 литра, сообщила пресс-секретарь службы Юлия...
 
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