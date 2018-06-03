Сенсационное исследование: кому проиграл Лукашенко

Белорусское агентство VondelHepta обнародовало данные исследования, в ходе которого изучались предпочтения молодежи. Самым резонансным оказался этот слайд, который приводит marketing.by .





Таким образом:1. Александр Лукашенко вообще не попал в ТОП-10 (из 860 участников исследования его упомянуло менее 23 человек);2. Из белорусов глава государства проиграл, как минимум, своей приятельнице, биатлонистке Дарье Домрачевой и рэперу Максу Коржу ();3. Из настораживающего: руководитель Беларуси оказался менее популярен среди нашей молодежи, чем его российский коллега;4. Из курьезного: Владимир Путин, в свою очередь, проиграл Ольге Бузовой.5. Из оптимистичного: все вышеперечисленные персоны с разгромным счетом уступили Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Илону Маску.