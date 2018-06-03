"Раньше колбасы брали палками, сейчас покупают по 200–300 граммов"



Владелец двух мясных павильонов Владимир Шигаев. Фото: Александр Черный

Владелец двух мясных павильонов в Барановичахрассказало том, как изменились предпочтения белорусов в плане выбора мясной продукции.рассказал Владимир Шигаев.По словам предпринимателя, самые популярные продукты сегодня, как ни странно, – говяжьи мозги и семенники.Он рассказал сейчас, когда у товара подходит срок годности, распродает его по дешевке, чтобы не портился.