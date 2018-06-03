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Семья белорусов восстанавливает старые танки прямо у себя в гараже

04.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Энтузиасты из Беларуси восстанавливают технику времен Великой Отечественной войны. Танки они собирают прямо в своем гараже. Отреставрированные машины затем участвуют в исторических реконструкциях. И на них даже катают всех желающих, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Колесно-гусеничный танк БТ-7 – раритет 1935 года. На удивление хорошо сохранился, даже краска родная. На броне следы от пуль. Это первая машина, которую вместе с единомышленниками восстановил Владимир Якушев. Учился реставрации в процессе работы.

«В наших танках нужно было восстановить очень точно. Это не то что в немецких, там через кардан проще. А когда разбираешь единицу, то уже видно», – говорит реставратор военной техники.

Сегодня с Владимиром в команде сыновья. Для Максима восстанавливать машины – все равно что изучать историю.

«У нас не было, чтобы мы два одинаковых танка сделали. В каждом танке свои сложности. Потому что везде механизмы чуть-чуть отличаются. И все это по-своему сложно», – говорит он.

Восстановленные танки БТ-7, КВ-1, Т-34 можно увидеть в действии во время исторических реконструкций. Находят боевые машины чаще всего в болотах.

«Занимаемся поисковыми работами, изучаем легенды, анализируем, работам с историческими архивами. А потом выезжаем на место и определяем, есть техника или нет», – говорит директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла.

Реставратор Александр Микалуцкий тщательно изучает чертежи: сейчас он вместе с командой работает над созданием бронепоезда. Готов он будет к осени.

«Будут устанавливаться четыре пулемета, входная дверь - можно будет свободно передвигаться всему экипажу», – говорит Микалуцкий.

На счету белорусских мастеров почти 30 единиц восстановленной техники. Экземпляры можно увидеть на «Линии Сталина» и в других белорусских и российских музеях.

На технику можно не только посмотреть - на некоторых моделях разрешают кататься. Например, на легендарном Т-34, Т-44, немецком StuG III.



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Отреставрированные машины затем участвуют в исторических реконструкциях. И на них даже катают всех желающих.
 
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