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Семья белорусов восстанавливает старые танки прямо у себя в гараже
04.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Энтузиасты из Беларуси восстанавливают технику времен Великой Отечественной войны. Танки они собирают прямо в своем гараже. Отреставрированные машины затем участвуют в исторических реконструкциях. И на них даже катают всех желающих, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Колесно-гусеничный танк БТ-7 – раритет 1935 года. На удивление хорошо сохранился, даже краска родная. На броне следы от пуль. Это первая машина, которую вместе с единомышленниками восстановил Владимир Якушев. Учился реставрации в процессе работы.
Сегодня с Владимиром в команде сыновья. Для Максима восстанавливать машины – все равно что изучать историю.
Восстановленные танки БТ-7, КВ-1, Т-34 можно увидеть в действии во время исторических реконструкций. Находят боевые машины чаще всего в болотах.
Реставратор Александр Микалуцкий тщательно изучает чертежи: сейчас он вместе с командой работает над созданием бронепоезда. Готов он будет к осени.
«Будут устанавливаться четыре пулемета, входная дверь - можно будет свободно передвигаться всему экипажу», – говорит Микалуцкий.
На счету белорусских мастеров почти 30 единиц восстановленной техники. Экземпляры можно увидеть на «Линии Сталина» и в других белорусских и российских музеях.
На технику можно не только посмотреть - на некоторых моделях разрешают кататься. Например, на легендарном Т-34, Т-44, немецком StuG III.
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Отреставрированные машины затем участвуют в исторических реконструкциях. И на них даже катают всех желающих.
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