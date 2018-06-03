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На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?
Новости Беларуси. В Беларуси массово закрываю леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничительные меры уже действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.
За 20 лет Виталия Маркелова в лесном хозяйстве, эта весна во всех смыслах одна из самых жарких. Дважды огонь пытался прийти со стороны соседних территорий – вовремя потушили, еще в одном случае беда мимо лесничества не прошла.
Петр Бутрим, СТВ:
Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме. В большинстве районов объявлен высокий 4 класс пожарной опасности.
Виталий Маркелов, лесничий Чернавчицкого лесничества:
В одной только Брестской области полсотни возгораний вдвое больше, чем за все прошлое лето.
Константин Скребец, начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского лесохозяйственного объединения:
Надежда Троцюк, житель деревни Черни:
Сообщения о возгораниях приходят ежедневно. Не стало исключением и утро 4 июня. Пожар на слонимском полигоне – есть риск для соседнего леса. Реакция мгновенная.
Эти пожарно-наблюдательные вышки называют глазами лесников. Раньше на высоте в 35 метров дежурили сторожа, сейчас практически на каждой – камеры. В хорошую погоду обзор до 30 километров. Несколько оборотов и уже виден подозрительный дым.
Зачастую сил лесной охраны недостаточно. Поэтому в режиме повышенной готовности и сотрудники МЧС. К мониторингу привлекают и авиацию.
Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного УМЧС:
И без того тревожную ситуацию усугубляют прогнозы синоптиков. В ближайшие дни ощутимых осадков не ожидается, а значит, проблема лесных пожаров останется актуальной.
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Новости Беларуси. В Беларуси массово закрываю леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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