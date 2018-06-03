ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

04.06.2018 22:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси массово закрываю леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничительные меры уже действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

За 20 лет Виталия Маркелова в лесном хозяйстве, эта весна во всех смыслах одна из самых жарких. Дважды огонь пытался прийти со стороны соседних территорий – вовремя потушили, еще в одном случае беда мимо лесничества не прошла.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Петр Бутрим, СТВ:
Этот участок леса пострадал буквально несколько дней назад – обгорела площадь в половину футбольного поля. Причиной пожара стал обыкновенный и, на первый взгляд безобидный, костер. А вот на тушение ушло 6 часов и больше 30 тонн воды.

Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме. В большинстве районов объявлен высокий 4 класс пожарной опасности.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Виталий Маркелов, лесничий Чернавчицкого лесничества:
У людей – отдых, походы, пикники и вечеринки, а у нас в любое время суток бывает так, что вечером уехали, посреди ночи звонок и вперед – на баррикады.

В одной только Брестской области полсотни возгораний вдвое больше, чем за все прошлое лето.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Константин Скребец, начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского лесохозяйственного объединения:
Перекрыты все шлагбаумы на основных дорогах, вывешены предупредительные таблички, что запрещено посещение лесов. Но наша задача не привлечь сразу нарушителей, а предупредить.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Нарушителям грозит штраф до 600 рублей. Запрет на посещение лесов – мера вынужденная.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Надежда Троцюк, житель деревни Черни:
Действительно, если уже загорается, то большой ущерб наносится, поэтому лучше воздержаться, я тоже так считаю.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Сообщения о возгораниях приходят ежедневно. Не стало исключением и утро 4 июня. Пожар на слонимском полигоне – есть риск для соседнего леса. Реакция мгновенная.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Эти пожарно-наблюдательные вышки называют глазами лесников. Раньше на высоте в 35 метров дежурили сторожа, сейчас практически на каждой – камеры. В хорошую погоду обзор до 30 километров. Несколько оборотов и уже виден подозрительный дым.  

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Зачастую сил лесной охраны недостаточно. Поэтому в режиме повышенной готовности и сотрудники МЧС. К мониторингу привлекают и авиацию.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного УМЧС:
В частности борт Ан-2 из Пинска 3 июня обнаружил лесной пожар. Он был ликвидирован на площади около полугектара.

На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

И без того тревожную ситуацию усугубляют прогнозы синоптиков. В ближайшие дни ощутимых осадков не ожидается, а значит, проблема лесных пожаров останется актуальной.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси массово закрываю леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор ограничил ввоз белорусского молока с 6 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика