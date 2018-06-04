"Все забыл..." Водитель, который сбил насмерть двух женщин, жалуется в суде на проблемы с памятью

«Не помню ничего, что было до и после…» — утверждает в суде обвиняемый, который год назад на улице Свердлова в Минске, управляя Audi А4, насмерть сбил двух женщин. Как потом выяснилось, мужчине нельзя было садиться за руль из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы и перенесенной операции на головном мозге. Тем не менее справка, выданная водительской комиссией, у него была. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.





Напомним, авария произошла 3 июня 2017 года . 59-летний водитель Audi А4 ехал по улице Свердлова со стороны проспекта Независимости и на пешеходном переходе сбил двух женщин (1953 и 1970 годов рождения), после чего врезался в здание. В результате ДТП оба пешехода от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Фото: Следственный комитет

Во время следствия выяснилось , что во время управления Audi водитель почувствовал недомогание, однако продолжил управлять транспортным средством и не принял мер к снижению скорости и остановке. В результате нарушения сознания у водителя и произошло ДТП. Оказалось, что мужчина страдал заболеваниями сосудистой системы, а в 2008 году он перенес серьезную операцию на головном мозге. Однако во время прохождения медицинской комиссии имеющиеся у него заболевания, препятствующие управлению транспортным средством, скрыл. Фактически медицинская справка была получена обманным путем.

«Было плохо, хотелось остановиться, но не смог…»

Обвиняемый Анатолий Адамович в суд явился сам — под стражу мужчину не брали. Подсудимый живет в Центральном районе столицы вместе с женой и сыном. Имеет среднее образование, раньше работал монтажником-высотником. Вместе с ним в зале заседаний трое потерпевших — дочь одной из погибших женщин, несовершеннолетний сын с представителем и сестра второй погибшей.

Перед началом процесса защитник обвиняемого ходатайствовал о том, чтобы сделать заседание закрытым: ведь в суде будут оглашаться сведения о состоянии здоровья подсудимого. Суд ходатайство отклонил.





Как рассказал гособвинитель, Анатолий Адамович страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенес операцию на головном мозге по удалению гематомы. После этого мужчина нередко ощущал шум и звон в ушах, головокружение. Подсудимый знал о своем состоянии, но небрежно относился к симптомам, продолжая управлять автомобилем. За несколько секунд до ДТП у него возникли болевые ощущения в области сердца, водитель мог остановиться, однако не сделал этого, после чего утратил контроль над автомобилем и сбил людей.

— Признаю вину не полностью. Просто, когда я ехал, мне хотелось остановиться, но не получилось… — сказал обвиняемый.

«Помню только некоторые урывки»

Когда в суде начал давать показания подсудимый, то оказалось, что пояснить по делу он практически ничего не может — не помнит. В ответ на большинство вопросов прокурора мужчина пожимал плечами. Он забыл, сколько лет управляет автомобилем, как и когда получил водительские права и какие в них были открыты категории, кому принадлежит Audi и какого она цвета, проходил ли он водительскую медкомиссию, какими заболеваниями страдал до ДТП, делали ли ему операцию на голове в 2008 году.

— Мне недавно сделали операцию на голову, после ДТП. Какую операцию — я не знаю. Помню, что в каком-то НИИ хирургии. Голову порезали, а диагноз я вам не могу сказать, они мне дали заключение, и все.

Обвиняемый рассказал, что после этого врачи назначили ему третью группу инвалидности, выписали таблетки, которые он принимает по графику. А с памятью, по его словам, стало очень плохо — что-то из событий помнит, а что-то забывает, даже если те произошли недавно.

— Даже встречаясь с людьми, я имя не могу запомнить…





Вот и про день, в который произошло ДТП, он рассказать почти ничего не смог.

— Не помню, как я себя чувствовал, потому что почти все в памяти пропало, осталось только, как из квартиры на Кальварийской выехал, и все.

Обвиняемый рассказал, что выехал из дома в тот день утром, около 10.00. Собирался ехать на дачу в районе Гатово. Рассказывая про то, каким путем он ехал на машине, обвиняемый не называл конкретные улицы — «забыл», помнил только, что сперва ехал прямо, потом завернул направо и налево.

— Ехал я примерно в третьей полосе. Справа был туалет, там мне стало плохо — слева в области сердца что-то начало болеть. Была ли у меня раньше такая боль, сказать затрудняюсь. Зато я помню, что хотел остановиться, а потом все — уже ничего не помню…

О событиях после аварии и последующих дней обвиняемый из-за проблем с памятью рассказать не смог. Даже на вопрос прокурора о своем сегодняшнем самочувствии вразумительно не ответил.

— Трудно рассказать, как я себя сейчас чувствую. Расстройство внимания, шум и звон в ушах. Попью таблеток — станет меньше, а потом снова ждешь. А хожу я вот так, как человек ходит, нарушений в этом нет…





— В чем же вы тогда себя признаете виновным, даже частично, раз ничего не помните? — поинтересовался прокурор у подсудимого.

— Признаю… Не знаю, как вам ответить… Пришло это сообщение, мне показали полностью, где это случилось. А то, что я совершил, я не помню. Мне приходят бумаги, и говорят, что это я. Не согласен я, — сказал Анатолий Адамович.

Обвиняемый не помнит также, какие показания давал он во время предварительного следствия, поэтому гособвинитель вынужден был зачитывать их в зале суда.

На допросе сразу после аварии водитель Audi отвечал на вопросы следователя четко и ясно. Рассказал, что водительские права он получил в 1982 году, открыты у него были категории В и С. Авто принадлежало ему, и он часто ездил на нем на дачу. Перед аварией ехал на улице Свердлова по второй, а не по третье полосе. После того как заболело сердце, не думал остановиться, а начал массировать грудную клетку левой рукой, а правую в то время держал на руле — контролировал траекторию движения. Однако, как проехал перекресток, он уже не помнил, потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что его Audi врезалась в стену здания, а недалеко от пешеходного перехода лежат две женщины.

Кстати, из данных следствия стало известно, что обвиняемый неоднократно находился на лечении в больницах из-за заболевания сердечно-сосудистой системы. А после операции в 2008 году врачи рекомендовали ограничить и даже полностью исключить потребление спиртного, а за руль авто не садиться вовсе. Однако ездить на машине мужчина не перестал. Более того, он получил выписку из медкарты для прохождения водительской медкомиссии не в поликлинике по месту жительства, а в другой — 19-й поликлинике.

— С какой целью вы получали выписку не в своей 1-й поликлинике, а в 19-й? — задавал следователь вопрос подозреваемому.

— Я не могу ответить, не помню… — отвечал мужчина.





Сегодня в суде были также допрошены пострадавшие. Двое из них — сын и сестра одной из погибших подали иск на материальное возмещение морального вреда в размере 20 тысяч рублей на каждого, а также они просят компенсировать расходы на погребение. Обвиняемый признал иски в полном объеме. Третья пострадавшая иск пока не подавала, но намерена это сделать.

— Я посмотрю, как будет проходить заседание, каким будет поведение обвиняемого, а потом подумаю, какую сумму иска мне заявлять, — сказала женщина.

Рассмотрение дела — на этой неделе.