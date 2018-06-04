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Где безопасно купаться в Вороновском районе?

04.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Где безопасно купаться в Вороновском районе?

В  Вороновском районе насчитывается более двадцати прудов, расположенных вблизи населенных пунктов. Но для времяпрепровождения на пляже и купания согласно решению Вороновского райисполкома пригоден только вороновский водоем.

Специалисты районного центра гигиены и эпидемиологии уже исследовали качество воды водоема. И пришли к выводу, что она соответствует нормативным требованиям. С 1 мая здесь дежурит водолазно-спасательная служба Вороновского поста Гродненского ОСВОД. 

Добавим, что в 2016-м, 2017-м и с начала 2018-го случаев гибели людей на воде в районе не зафиксировано. Берегите себя! Соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах и приятного вам отдыха!


Где безопасно купаться в Вороновском районе?

 
 
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В  Вороновском районе насчитывается более двадцати прудов, расположенных вблизи населенных пунктов. Но для времяпрепровождения на пляже и купания согласно...
 
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