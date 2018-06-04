Почувствуй разницу: белорус будет копить на Passat три года, поляк - 10 месяцев

ABW.by сравнил цены и доступность "бэушки" в Беларуси и соседних странах. сравнил цены и доступность "бэушки" в Беларуси и соседних странах.





Как считали





"Обсчитывать" решили VW Passat B7 с бензиновым двигателем. Выбор марки и модели продиктован тем, что это один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке как у нас, так и в соседних странах. Ну а бензиновая версия - реверанс в сторону российского рынка, где дизельных машин считаные единицы. Хотя из-за этого мы столкнулись с определенной проблемой: на вторичном рынке европейских стран все же преобладают дизельные модификации, по бензиновым машинам статистики меньше.





Также наш выбор интересен тем, что Passat оснащали как малолитражным (и "проходным" для нас) двигателем 1.4 TSI, так и более объемными моторами 1.8 TSI и 2.0 TSI - какие версии на каких рынках преобладают? Тип коробки нас интересует постольку поскольку, как и уровень оснащения (главное, чтобы не был "барабан эдишн"). Больше внимания стараемся уделить заявленному состоянию и пробегу. И, разумеется, году выпуска: мы рассматриваем автомобили 2014 года.





Наконец, самый сложный вопрос - определение стоимости. Любой автомобиль имеет некий диапазон цен, причем разница между минимальной и максимальной стоимостью может быть двукратной! Как быть? Мы сразу исключаем крайние, то есть слишком дешевые или слишком дорогие, одиночные предложения и указываем "вилку" адекватных цен. А уже из этого диапазона высчитываем и округляем средний ценник, характерный для данного автомобиля.









Беларусь





Любопытно, что на белорусском вторичном рынке европейских машин с "проходным" двигателем 1.4 TSI считаные единицы. Основу предложений формируют автомобили из США с двигателем 1.8 TSI. К слову, от европейской версии "американец" отличается достаточно сильно не только по внешнему виду и оснащению, но и по технике. Так, двигатель развивает 170 л.с. против 152-160 л.с., а вместо проблемного 7-ступенчатого "робота" DSG устанавливается более "крепкий" 6-ступенчатый "автомат".





Как показывает анализ базы объявлений ABW.BY, цены на бензиновые версии 2014 г.в. находятся в пределах 15.000-18.000$, но средний ценник оказывается в районе 16.300$. Столько просят за визуально целый автомобиль с заявленным хорошим техническим состоянием и пробегом 40-90 тыс. км. На такого рода экземпляры и будем ориентироваться при определении средней стоимости в других странах.





Россия





У наших восточных соседей к продаже предлагаются преимущественно европейские автомобили, причем изначально эксплуатировавшиеся в России. Поэтому здесь мы видим сочетание двигателя 1.8 TSI мощностью лишь 152 л.с. и 7-ступенчатой DSG. Пробеги в районе 50-90 тыс. км, хотя встречаются и далеко за 100 тыс. км. "Вилка" цен находится в пределах 830-930 тыс. российских рублей, то есть порядка 13.400-15.000$. Средний ценник определим на уровне 14.300$.





Украина









Разброс цен на автомобиль одного года выпуска впечатляет: от 286.000 до 520.000 гривен, то есть 11.000-20.000$! Но если откинуть крайние ценовые предложения, получим диапазон 13.000-18.000$ и средневзвешенный ценник на уровне 15.000$. При этом основу предложений также составляют "американцы".





Литва





Здесь несколько интересных особенностей. Во-первых, соотношение дизельных версий к бензиновым - на уровне 4:1. Во-вторых, бензиновые Passat могут быть как европейскими (с 1.4 TSI мощностью 122 или 160 л.с. и "механикой" или DSG), так и американскими (с 1.8 TSI или даже 2.5 и "автоматом). В-третьих, разбежка в стоимости тоже значительная: если брать только целые автомобили визуально в хорошем состоянии, получим "вилку" от 7000 до 17.000 евро! Даже если отбросить откровенно дешевые и слишком дорогие варианты, диапазон цен составит 8000-14.000 евро (9350-16.340$). Средний ценник определим на уровне 11.500 евро, или 13.440$.





Латвия





На латвийском вторичном рынке также преобладают дизельные версии, а бензиновые - "европейцы" с двигателем 1.4 TSI, "механикой" или DSG. Как водится, отбрасываем крайние по цене варианты и получаем "вилку" 10.000-16.700 евро. Средний же ценник видится на уровне 12.500 евро, или порядка 14.610$.





Польша





Само собой, на польской "вторичке" - европейские версии Passat с двигателем 1.4 TSI. Если игнорировать крайние предложения, диапазон цен варьируется в пределах 45.000-60.000 злотых (12.250-16.340$), а средняя стоимость оказывается в районе 53.000 злотых, или 14.460$.





Да вы зарплаты сравните!





Как видим, стоимость одной и той же модели от рынка к рынку меняется в пределах 20%. Так, разница между самым низким средним ценником (в Литве) и самым высоким (в Беларуси) составляет 2860$. И это в совершенно разных условиях формирования вторичного рынка! Притом что "среднестатистический" Passat в России оказывается дешевле, чем в Латвии и Польше…





"Да что вы цены сравниваете? Вы зарплаты сравните!" - говорят в таких случаях читатели. Что же, давайте сравним. Для этого используем данные по начисленным зарплатам в Беларуси и соседних странах за февраль 2018 года, переведем их в доллары США - и посмотрим, сколько таких средних зарплат необходимо жителю каждой из стран, чтобы купить средний по стоимости Passat.













Само собой разумеется, подобное сравнение весьма условно, потому как средняя зарплата по стране, к тому же до уплаты всех налогов, понятие весьма абстрактное. Впрочем, как и "средневзвешенный" ценник на автомобиль.





Тем не менее порядок чисел показателен: именно за счет хорошего дохода среднестатистическому поляку среднестатистический Passat обойдется в 10,3 зарплаты, в то время как для украинца это уже 48,5 зарплаты!





Правда, белорусу не намного легче: самый высокий ценник и скромные доходы оборачиваются 37,8 средней зарплаты - литовцу и латвийцу придется копить почти в три раза меньше! Ну, а россиянину такой условный Passat встанет почти в две годовые зарплаты.