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Вороны нападают на жителей Гомеля, защищая свое потомство
Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования и так они защищают свое потомство, сообщает
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Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования и...
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