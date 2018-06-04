Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования и так они защищают свое потомство, сообщает ОНТ .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вороны нападают на жителей Гомеля, защищая свое потомство Проблема, которая сейчас волнует весь Гомель! Вороны стали нападать на людей. Специалисты объясняют это тем, что сейчас у пернатых – время активного гнездования и...