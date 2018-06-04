Черновики Эйнштейна с описанием теории относительности выставлены на аукцион

Страницы черновиков опубликованных работ Альберта Эйнштейна, среди которых есть запись теории относительности, выставлены на аукцион со стартовой стоимостью 193,5 тысячи долларов.

Эксперты говорят, что данные рукописи наиболее ценное имущество физика из всего того, что когда-либо было выставлено на продажу.

В последнее время принадлежавшие Эйнштейну предметы пользуются особой популярностью. Например, недавно на аукционе в Нью-Йорке за 420 тысяч долларов была продана скрипка учёного.