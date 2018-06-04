Минчанин за несколько лет выманил у людей более 130 тысяч рублей

С 2012 по 2014 год под предлогом развития бизнеса в сфере купли-продажи автозапчастей он завладел деньгами 12 граждан.

Кроме того, им были заключены хозяйственный договоры о поставках аксессуаров для обслуживания транспорта с несколькими частными лицами, с которыми он не рассчитался. Гражданин вводил потерпевших в заблуждение, уверяя их в своей состоятельности. Им были составлены десятки фальшивых договоров, он часто менял место жительства и номера телефонов.

В 2017 году мошенник размещал в Интернете объявления о продаже различных гаджетов, которых у него не было. После оплаты он якобы отправлял товар почтой, но по дороге тот «терялся».

Мужчина полностью признал свою вину и ожидает решения суда.