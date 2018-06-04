ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин за несколько лет выманил у людей более 130 тысяч рублей

05.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

С 2012 по 2014 год под предлогом развития бизнеса в сфере купли-продажи автозапчастей он завладел деньгами 12 граждан.

Кроме того, им были заключены хозяйственный договоры о поставках аксессуаров для обслуживания транспорта с несколькими частными лицами, с которыми он не рассчитался. Гражданин вводил потерпевших в заблуждение, уверяя их в своей состоятельности. Им были составлены десятки фальшивых договоров, он часто менял место жительства и номера телефонов.

В 2017 году мошенник размещал в Интернете объявления о продаже различных гаджетов, которых у него не было. После оплаты он якобы отправлял товар почтой, но по дороге тот «терялся».

Мужчина полностью признал свою вину и ожидает решения суда.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​С 2012 по 2014 год под предлогом развития бизнеса в сфере купли-продажи автозапчастей он завладел деньгами 12 граждан.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сможет ли Беларусь разбогатеть на своих недрах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика