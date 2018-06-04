Отходы крахмального завода в Сморгонском районе стали причиной массовой гибели рыбы

Проблему с выбросом отходов решили, но природе был нанесён огромный ущерб.

Из-за прорыва стоков Гольшанского крахмального завода в реку Гольшанку попали химикаты, что привело к массовой гибели рыбы на участке между деревнями Нарушевцы и Дертники. Ситуацию усугубляет то, что Гольшанка имеет высокий охранный статус – это место размножения лососеобразных и осётрообразных.

«Жидкие стоки прорвали обваловку карт-накопителей и загрязнили водоток. По требованию инспекторов сотрудники предприятия засыпали место прорыва грунтом, однако водным ресурсам уже нанесён серьёзный ущерб», − говорят в Госинспекции.

Весь нанесённый природе ущерб ещё только предстоит оценить. Некоторые погибшие особи рыб занесены в Красную книгу.