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Отходы крахмального завода в Сморгонском районе стали причиной массовой гибели рыбы
Проблему с выбросом отходов решили, но природе был нанесён огромный ущерб.
Из-за прорыва стоков Гольшанского крахмального завода в реку Гольшанку попали химикаты, что привело к массовой гибели рыбы на участке между деревнями Нарушевцы и Дертники. Ситуацию усугубляет то, что Гольшанка имеет высокий охранный статус – это место размножения лососеобразных и осётрообразных.
«Жидкие стоки прорвали обваловку карт-накопителей и загрязнили водоток. По требованию инспекторов сотрудники предприятия засыпали место прорыва грунтом, однако водным ресурсам уже нанесён серьёзный ущерб», − говорят в Госинспекции.
Весь нанесённый природе ущерб ещё только предстоит оценить. Некоторые погибшие особи рыб занесены в Красную книгу.
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Проблему с выбросом отходов решили, но природе был нанесён огромный ущерб.
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