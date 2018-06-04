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Зрители назвали сериалы с худшими концовками
В список попали популярные рейтинговые сериалы, концовки которых зрители и критики считают самыми нелогичными, неинтересными и недостойными рассказанных историй.
Первое место занял ситком «Как я встретил вашу маму». Концовка этой популярной комедии возмутила зрителей – они посчитали, что она обесценила все девять сезонов сериала. Критики объясняют плохое завершение шоу тем, что его создатели проявили поразительную негибкость и до конца следовали заранее распланированному сюжету, хотя делать этого не стоило.
На втором месте ещё один ситком – культовый «Сайнфелд», а на третьей строчке разместился небезызвестный сериал «Остаться в живых». В концовке этого мистического шоу о выживании на острове не разобрались даже самые преданные фанаты.
Четвёртое место досталось триллеру «Декстер», а пятое – «Зачарованным», хэппи-энд которых не понравился ни критикам, ни обычным зрителям.
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В список попали популярные рейтинговые сериалы, концовки которых зрители и критики считают самыми нелогичными, неинтересными и недостойными рассказанных...
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