Зрители назвали сериалы с худшими концовками

В список попали популярные рейтинговые сериалы, концовки которых зрители и критики считают самыми нелогичными, неинтересными и недостойными рассказанных историй.

Первое место занял ситком «Как я встретил вашу маму». Концовка этой популярной комедии возмутила зрителей – они посчитали, что она обесценила все девять сезонов сериала. Критики объясняют плохое завершение шоу тем, что его создатели проявили поразительную негибкость и до конца следовали заранее распланированному сюжету, хотя делать этого не стоило.

На втором месте ещё один ситком – культовый «Сайнфелд», а на третьей строчке разместился небезызвестный сериал «Остаться в живых». В концовке этого мистического шоу о выживании на острове не разобрались даже самые преданные фанаты.

Четвёртое место досталось триллеру «Декстер», а пятое – «Зачарованным», хэппи-энд которых не понравился ни критикам, ни обычным зрителям.