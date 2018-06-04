Белорусы стали потреблять на треть воды меньше

Министерство природных ресурсов сообщает, что за последние 20 лет потребление воды в Беларуси снизилось в полтора раза.

Ещё в 1990-е расход воды на одного человека ровнялся 214 литрам в сутки, а сегодня эта цифра сократилась до 137 литров. Это среднеевропейский показатель.

Специалисты полагают, что это связанно с тем, что люди стали относиться к воде бережнее. В бытовую жизнь внедряются новые технологии – фотоэлементы, бачки с дозированием, стиральные и посудомоечные машины. Следить за потреблением воды белорусов заставили и счётчики, которыми за последние пять лет оснастили практически каждый дом.