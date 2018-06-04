Число жертв вулкана в Гватемале возросло до 62

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

Национальный институт судебной медицины Гватемалы передаёт, что при извержении вулкана Фуэго погибли не менее 62 человек.

Сообщается, что последствия извержения затронули более 1,7 миллионов человек. Столица Гватемалы находится всего в 40 километрах к юго-западу от вулкана.

На данный момент ситуация в стране чрезвычайная. Спасатели не могут добраться до некоторых районов. Аэропорты закрыты. В Гватемале объявлен трёхдневный траур.