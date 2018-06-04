|
Число жертв вулкана в Гватемале возросло до 62
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
Национальный институт судебной медицины Гватемалы передаёт, что при извержении вулкана Фуэго погибли не менее 62 человек.
Сообщается, что последствия извержения затронули более 1,7 миллионов человек. Столица Гватемалы находится всего в 40 километрах к юго-западу от вулкана.
На данный момент ситуация в стране чрезвычайная. Спасатели не могут добраться до некоторых районов. Аэропорты закрыты. В Гватемале объявлен трёхдневный траур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)