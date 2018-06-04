ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

05.06.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В начале лета Гродно превращается в одну огромную сценическую площадку по имени «Республиканский фестиваль национальных культур». Это потрясающее действо проходит в центре города каждые два года. В этом году организаторы фестиваля не вписались в обычные рамки и увеличили праздник еще на один день.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

С пятницы по воскресенье тысячи участников и более 100 000 гостей могли насквозь «пропитаться культурой», прикоснувшись к истории, культурным, кулинарным традициям народностей, проживающих на территории Беларуси. Этногруппы и гости из-за 36 стран представили свои творческие коллективы, подворья, кухню и народных мастеров. Выражение «яблоку негде упасть» очень подходило в эти дни празднично украшенному городу. 

В пятницу, 1 июня 2018 года самые интересные события разворачивались в центре города. Прибывающие делегации в национальных костюмах постепенно заполонили площадь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

Гости праздника выстроились вдоль пешеходных улиц, ожидая праздничного шествия. Больше всего радовала атмосфера: как бы тесно не было на улицах, дети искренне радовались, взрослые подбадривали участников парада и пели вместе знакомые песни. Больше всего на празднике конечно было белорусских коллективов, которые попали на международное мероприятие путем нескольких отборочных туров на местах (Пинск, Береза, Гродно, Витебск и др). Большую группу «русских» представляли Витебская область и Брестчина (в том числе Народный ансамбль песни и танца Кобринского дома культуры «Бурштын»  (худ рук Татьяна Тотолина) с русским блоком выступлений. На фото они с Генеральным консулом Российской Федерации в Бресте Игорем Конякиным).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

Яркими незабываемые впечатления оставили выступления цыган, испанцев, кавказцев, украинцев, индийцев, корейцев. Самые лучшие национальные подворья были по мнению жюри у казахов и евреев. Кухню удалось мало где попробовать, по тому, как все национальные угощения расходились буквально через несколько минут, после их представления. На грузинском подворье разливали вино из бочки, угощали сулугуни и тортом, на молдавском- вертутой, плациндой, пирожками с капустой и лимонным вареньем, на еврейском подворье раздавали мацу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

Все сопровождалось показами национальных ремесел и традиций. Немного напрягало то, что подворья, организованные по разные стороны города, начинали выступления и показы в одно и то же время. И если нам хотелось патриотично побыть рядом со своими белорусскими группами, когда у них проходили концерты, то к другим на праздник мы просто не успевали. Все приходилось «брать» урывками. Вечером первого дня, после парада, весь праздник перенесся на центральную площадку, где выступали «Песняры», Солодуха, молодые коллективы, иностранные артисты, а также победители конкурсов. Вечером это яркое представление закончилось двадцатиминутным фейерверком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

Сами гроднинчане в сердцах выкрикивали «Такого замечательного праздника еще не было. Этот лучший из лучших». Скорее всего так оно и есть.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

Первый день праздника очень понравился и в следующее субботнее утро продолжал радовать парадом и сказочным детским шоу. До вечера проходили концерты на подворьях, масстер-классы, сценические постановки с сюрпризами. Вдоль пешеходной улицы Советской разместилось масса ремесленников. Вечером состоялись награждения участников и выступление российской группы «Банд'Эрос».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56124.php

Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

В этом году Фестиваль национальных культур впервые «вынесли» еще и за город — в воскресенье всех желающих принимал Августовский канал, где проходили петушиные бои, пивные забеги и скоростные поедания сосисок и сарделек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале лета Гродно превращается в одну огромную сценическую площадку по имени «Республиканский фестиваль национальных культур». Это потрясающее действо...
 
Новости дня
Новости разные
 
Число жертв вулкана в Гватемале возросло до 62
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика