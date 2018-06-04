Как брестчане съездили в Гродно на «Республиканский фестиваль национальных культур»

В начале лета Гродно превращается в одну огромную сценическую площадку по имени «Республиканский фестиваль национальных культур». Это потрясающее действо проходит в центре города каждые два года. В этом году организаторы фестиваля не вписались в обычные рамки и увеличили праздник еще на один день.



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С пятницы по воскресенье тысячи участников и более 100 000 гостей могли насквозь «пропитаться культурой», прикоснувшись к истории, культурным, кулинарным традициям народностей, проживающих на территории Беларуси. Этногруппы и гости из-за 36 стран представили свои творческие коллективы, подворья, кухню и народных мастеров. Выражение «яблоку негде упасть» очень подходило в эти дни празднично украшенному городу.

В пятницу, 1 июня 2018 года самые интересные события разворачивались в центре города. Прибывающие делегации в национальных костюмах постепенно заполонили площадь.



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Гости праздника выстроились вдоль пешеходных улиц, ожидая праздничного шествия. Больше всего радовала атмосфера: как бы тесно не было на улицах, дети искренне радовались, взрослые подбадривали участников парада и пели вместе знакомые песни. Больше всего на празднике конечно было белорусских коллективов, которые попали на международное мероприятие путем нескольких отборочных туров на местах (Пинск, Береза, Гродно, Витебск и др). Большую группу «русских» представляли Витебская область и Брестчина (в том числе Народный ансамбль песни и танца Кобринского дома культуры «Бурштын» (худ рук Татьяна Тотолина) с русским блоком выступлений. На фото они с Генеральным консулом Российской Федерации в Бресте Игорем Конякиным).



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Яркими незабываемые впечатления оставили выступления цыган, испанцев, кавказцев, украинцев, индийцев, корейцев. Самые лучшие национальные подворья были по мнению жюри у казахов и евреев. Кухню удалось мало где попробовать, по тому, как все национальные угощения расходились буквально через несколько минут, после их представления. На грузинском подворье разливали вино из бочки, угощали сулугуни и тортом, на молдавском- вертутой, плациндой, пирожками с капустой и лимонным вареньем, на еврейском подворье раздавали мацу.



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Все сопровождалось показами национальных ремесел и традиций. Немного напрягало то, что подворья, организованные по разные стороны города, начинали выступления и показы в одно и то же время. И если нам хотелось патриотично побыть рядом со своими белорусскими группами, когда у них проходили концерты, то к другим на праздник мы просто не успевали. Все приходилось «брать» урывками. Вечером первого дня, после парада, весь праздник перенесся на центральную площадку, где выступали «Песняры», Солодуха, молодые коллективы, иностранные артисты, а также победители конкурсов. Вечером это яркое представление закончилось двадцатиминутным фейерверком.



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Сами гроднинчане в сердцах выкрикивали «Такого замечательного праздника еще не было. Этот лучший из лучших». Скорее всего так оно и есть.



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Первый день праздника очень понравился и в следующее субботнее утро продолжал радовать парадом и сказочным детским шоу. До вечера проходили концерты на подворьях, масстер-классы, сценические постановки с сюрпризами. Вдоль пешеходной улицы Советской разместилось масса ремесленников. Вечером состоялись награждения участников и выступление российской группы «Банд'Эрос».



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В этом году Фестиваль национальных культур впервые «вынесли» еще и за город — в воскресенье всех желающих принимал Августовский канал, где проходили петушиные бои, пивные забеги и скоростные поедания сосисок и сарделек.