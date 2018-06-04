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Волонтёры рассказали о судьбе щенка, которого достали из смолы

05.06.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спроси сейчас любого жителя нашего города "Ты слышал о беде случившейся в городе со щенком, который попал в смоляную ловушку?". В ответ вы услышите "ДА!", а многие еще и добавят "Не только слышал, а и принимал участие в спасении". И это действительно так! Для города это достаточно резонансный случай. Не только печатные СМИ, но и телевидение освещало эту трагедию.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56120.php

Волонтёры рассказали о судьбе щенка, которого достали из смолы

Фотографии в хронологическом порядке https://vk.com/album-84900726_255518092

Когда уже после 7 часов непрерывной работы по отмыванию щенка наши волонтеры падали от усталости, мы разместили пост с призывом о помощи руками, вашими добрыми ручками. И начался шквал звонков с предложением помощи. Люди, ехали в клинику, сменяя друг друга, пытаясь как можно больше снять с почти бездыханного тельца этой заразы. К вечеру малыша удалось более-менее отчистить и его забрали в стационар, казалось самое страшное позади.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56120.php

Волонтёры рассказали о судьбе щенка, которого достали из смолы

Но нет, за ночь малышу стало хуже - интоксикация и химические ожоги по всему телу, постоянная рвота, болевой шок - и вот тогда мы действительно испугались. Было понятно, что щенка нужно снова смывать, как можно скорее, что оставшаяся смола в прямом смысле отравляет и сжигает его.

Снова обратились к жителям города. Теперь мы искали частный сектор с горячей водой и снова вы не остались в стороне. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56120.php

Волонтёры рассказали о судьбе щенка, которого достали из смолы

Еще через день, хоть смоляные корки еще были и на ушках, лапках и под ними, хвостике, на животике - малыш все таки покушал немного и тогда у нас появилась надежда. Снова банные процедуры, еще 6 часов работы и вот малыш без единого пятнышка смолы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56120.php

Волонтёры рассказали о судьбе щенка, которого достали из смолы

На данный момент его уже выписали из стационара и пока он остается на передержке. У него еще курс антибиотиков и ежедневная обработка ранозаживляющими спреями, диетические питание. Угрозы жизни больше нет!

Но нужна помощь... Подробнее об этом, если вы хотите помочь, можно прочесть по ссылке.

 
 
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Спроси сейчас любого жителя нашего города "Ты слышал о беде случившейся в городе со щенком, который попал в смоляную ловушку?". В ответ вы услышите "ДА!", а многие еще...
 
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