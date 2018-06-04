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Запрет на посещение лесов введен еще в двух районах Брестской области

05.06.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Запрет на посещение лесов введен в 15 из 16 районов Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56118.php

Запрет на посещение лесов введен еще в двух районах Брестской области

На территории юго-западного региона на протяжении почти трех недель установилась жаркая и засушливая погода.

Запрет на посещение лесного фонда 31 мая - 1 июня установили в 13 районах. Сегодня аналогичные решения приняли руководители Ивановского и Лунинецкого райисполкомов. Открытыми для посещения пока остаются леса в Жабинковском районе.

Введенные меры запрещают посещение лесного фонда гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушителям запрета может грозить от предупреждения до штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). По словам Николая Кривицкого, запрет на посещение лесов будет снят, когда пройдут обильные осадки - более 3 мм.

В лесах Брестской области с начала пожароопасного периода уже зафиксировано 52 возгорания. В частности, 2 июня крупный пожар произошел в Полесском лесхозе. Он был обнаружен около 10.15 во время авианаблюдения. На борьбу с огнем были направлены 42 человека с ранцами и лопатами, были задействованы шесть единиц техники. Силами лесной охраны возгорание примерно в 21.00 локализовано. Еще один случай произошел 3 июня на территории Барановичского лесхоза. В тушении лесного пожара приняли участие 22 человека, четыре единицы техники.

Заместитель гендиректора Брестского ГПЛХО отметил, что большинство возгораний происходят по вине граждан, пренебрегающих правилами пожарной безопасности. В отношении таких лиц уже составлено 18 административных протоколов по ст.15.29 (нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках) КоАП. Наказание в виде штрафа получили 17 человек, еще одному вынесено предупреждение.

 
 
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Запрет на посещение лесов введен в 15 из 16 районов Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе...
 
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