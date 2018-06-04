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Назван самый дорогой футболист в мире

05.06.2018 06:46 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн признан самым дорогим футболистом в мире по версии журнала Football Observatory. Его трансферная стоимость оценивается в € 201 млн. В тройке также Неймар и Киллиан Мбаппе.


Гарри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире по версии журнала Football Observatory, который выпускается Международным центром изучения спорта (CIES). Трансферная стоимость Кейна оценивается в € 201,2 млн.

Вторую и третью строчки заняли играющие за «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар (€ 195,7 млн) и француз Киллиан Мбаппе (€ 186,5 млн).

При расчете принимались во внимание такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления на поле и голы), роль в команде, уровень чемпионатов.

В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Лионель Месси из «Барселоны» (€ 184,2 млн), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (€ 171,3 млн), Деле Алли из «Тоттенхэма» (€ 171 млн), Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити» (€ 167,2 млн), Антуан Гризманн из «Атлетико» (€ 164,5 млн), Паоло Дибала из «Ювентуса» (€ 164,2 млн) и Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» (€ 163,4 млн).

Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занял в списке 24-ю строчку (€ 103,4 млн).

24-летний Гарри Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма». В сезоне 2009/10 он выступал за клубную команду до 18 лет. В том же сезоне дважды попал в заявку основной команды на матчи Кубка лиги. В матчах Премьер-лиги впервые появился в начале сезона 2012/13. За время пребывания в «Тоттенхэме» Кейн несколько раз отдавался в аренду. Играл за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич Сити», «Лестер Сити».

 
 
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При расчете принимались во внимание такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления...
 
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