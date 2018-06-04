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Беларусь и Вологодская область обсудили способы роста товарооборота
05.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Рост товарооборота обсудили в Минске, в исполкоме СНГ, Беларусь и Вологодская область. На встрече стороны рассмотрели перспективы дальнейшей работы. Одна из целей – создание крупного машиностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического завода с участием предприятий Беларуси, передает «МИР 24».
«Это кластер, который позволит нам увеличить производство белорусской тракторной техники, которая производится в Российской Федерации, до 2,5 тыс. единиц. Это очень серьезная цель и задача. Проект мы назвали «Союзный трактор», – сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Обсуждался вопрос закупки белоруских автобусов МАЗ и создание кластера деревянного домостроения. Среди приоритетных направлений сотрудничества – лесозаготовка, переработка и сельское хозяйство. Как отметил председатель деревообрабатывающего холдинга Беларуси Юрий Назаров, страна рассматривает Вологодскую область, как ключевого партнера в Северо-Западном регионе.
На встрече отмечалось, что за прошлый год товарооборот между Вологодской областью и Беларусью вырос более чем на 10%.
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В Минске прошло заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества, один из главных проектов – создание машиностроительного кластера на базе ЧЛМЗ.
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