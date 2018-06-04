Беларусь и Вологодская область обсудили способы роста товарооборота

Рост товарооборота обсудили в Минске, в исполкоме СНГ, Беларусь и Вологодская область. На встрече стороны рассмотрели перспективы дальнейшей работы. Одна из целей – создание крупного машиностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического завода с участием предприятий Беларуси, передает «МИР 24».

«Это кластер, который позволит нам увеличить производство белорусской тракторной техники, которая производится в Российской Федерации, до 2,5 тыс. единиц. Это очень серьезная цель и задача. Проект мы назвали «Союзный трактор», – сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Обсуждался вопрос закупки белоруских автобусов МАЗ и создание кластера деревянного домостроения. Среди приоритетных направлений сотрудничества – лесозаготовка, переработка и сельское хозяйство. Как отметил председатель деревообрабатывающего холдинга Беларуси Юрий Назаров, страна рассматривает Вологодскую область, как ключевого партнера в Северо-Западном регионе.

«Есть определенные вопросы, над которыми надо работать. В том числе наша сборка МТЗ на базе Череповецкого литейно-механического завода. Мы сегодня, к сожалению, еще не вошли в программу субсидирования Российской Федерации. Для этого мы и встречаемся, чтобы такие общие проблемные вопросы снимать и решать», – объяснил он.

На встрече отмечалось, что за прошлый год товарооборот между Вологодской областью и Беларусью вырос более чем на 10%.