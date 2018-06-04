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Беларусь переведет строительство на свое минеральное сырье

05.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские власти намерены задействовать бизнес в импортозамещении минерального сырья для строительной отрасли, передает телеканал «МИР 24».

Об этом заявил министр природных ресурсов Беларуси Андрей Худых. По его словам, специально для инвесторов выделяются участки, где есть залежи полезных ископаемых. При этом с ними готовы поделиться и данными геологоразведки.

Ежегодно в республику из-за рубежа поставляют минеральные ресурсы на 200 миллионов долларов. Импортозамещение позволит сократить эту сумму вдвое. Прежде всего, в стране намерены увеличить добычу известняка, асбеста, щебня, гравия и глины. Запасы этих полезных ископаемых в стране в избытке. 

«Несмотря на то, что добыча где-то у нас на сегодняшний день не идет открытым способом, а необходимо все-таки вскрытие делать и более высокие затраты. Но сделав затраты один раз, мы можем улучшить экономику за счет последующей логистики в Республике Беларусь и таким образом заместить эти строительные материалы на отечественные», – сказал Худык.

При этом для импортозамещения власти намерены усилить работу и государственных предприятий.



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По словам министра природных ресурсов Беларуси Андрея Худых, специально для инвесторов выделяются участки, где есть залежи полезных ископаемых.
 
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