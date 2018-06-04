|
Беларусь переведет строительство на свое минеральное сырье
05.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские власти намерены задействовать бизнес в импортозамещении минерального сырья для строительной отрасли, передает телеканал «МИР 24».
Ежегодно в республику из-за рубежа поставляют минеральные ресурсы на 200 миллионов долларов. Импортозамещение позволит сократить эту сумму вдвое. Прежде всего, в стране намерены увеличить добычу известняка, асбеста, щебня, гравия и глины. Запасы этих полезных ископаемых в стране в избытке.
При этом для импортозамещения власти намерены усилить работу и государственных предприятий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра природных ресурсов Беларуси Андрея Худых, специально для инвесторов выделяются участки, где есть залежи полезных ископаемых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)