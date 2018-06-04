﻿ Пока не остановились. Кредитные долги белорусов перед банками снова побили рекорд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пока не остановились. Кредитные долги белорусов перед банками снова побили рекорд

05.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 1 мая задолженность физических лиц по потребительским кредитам в очередной раз побила рекорд и превысила 9 750,4 миллиона рублей. Такие данные приводит Нацбанк.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Традиционно каждый третий рубль из этой суммы — 3 399,7 миллиона — составляют потребительские кредиты. За апрель долги «на покупки» выросли почти на 136 миллионов рублей. По сравнению с мартом количество выданных кредитов сократилось.

Однако потребительские кредиты все равно прибавили в объеме больше, чем займы на покупку и строительство жилья. Так, последних оформили в апреле почти на 103 миллиона. С начала года кредиты на недвижимость каждый месяц увеличиваются, пусть и не такими темпами, которое демонстрировало раньше потребительское кредитование. Общая сумма выданных кредитов на жилье на 1 мая составила 6 350,7 миллиона рублей.

При этом пятый месяц подряд растет просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам физических лиц. В январе она составляла 44,5 миллиона, сейчас — 46,9. Однако, эти цифры меньше, чем в некоторые месяцы прошлого года (например, год назад сумма просроченных долгов была на уровне 48,2 миллиона).

Напомним, в апреле прошлого года начался активный рост объемов потребительского кредитования. Желание белорусов решать свои вопросы с помощью долгов вызвало обеспокоенность у кредиторов Беларуси. Затем свою позицию высказал и Нацбанк. В итоге с 1 мая кредиты в Беларуси выдают по новым правилам — банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

Читайте также
«Не стыдно носить». Глава «Беллегпрома» рассказал, сколько стоят льняные джинсы и где их купить
Минска выгоднее покупать фрукты и овощи">
Молодая картошка — от 1,3 рубля, черешня — от 3,9. На каком рынке Минска выгоднее покупать фрукты и овощи
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 1 мая задолженность физлиц по потребительским кредитам составила больше 9,7 миллиарда рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь переведет строительство на свое минеральное сырье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Народны голас
Светлы шлях

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика